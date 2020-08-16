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16 Ağu 2020 - 16:35- Sağlık G: 16 Ağu 2020 - 16:37

HPV’nin erkeklerde kısırlığa etkisi

Üroloji ve Androloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu konu hakkında önemli bilgiler verdi.
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İnsan Papilloma Virüs (Human PapillomaVirus - HPV) 200’den fazla çeşidi bulunur, kadın ve erkeklerde genital bölgede siğiller şeklinde belirti gösteren 40’a yakın çeşidi vardır. En çok görülen tipleri HPV 6 ve 11’dir. Tip 16 ve 18’in rahim ağzı, penis ve anal bölgede kanserlere yol açma riski yüksektir. Sıklıkla 15-24 yaşlarda bulaşma riski yüksektir ve cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğundan çok eşlilik bulaşma riskini arttırır.

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu makale konusunda şunları söyledi; ''HPV enfeksiyonunun üreme sağlığı üzerinde etkisi ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Sınırlı çalışmada HPV enfeksiyonunun kadın infertilitesi üzerinde etkisi olduğu gösterilirken, kontrol grupları ile karşılaştırılan HPV enfekte erkeklerde, infertilite sorununa yol açtığı birçok çalışmada gösterilmiştir (Foresta C et al. Andrology, 2015). Erkekte sperm sayısı, hareketliliği ve şekli pek çok çevresel faktörler, enfeksiyonlar, alışkanlıklar ve yaşam koşullarından etkilendiği bilinmektedir.

Weinberg M ve ark. yeni yayınladıkları sistematik inceleme ve meta-analiz çalışması ile semende HPV’nin semen parametreleri ve tüp bebek sonuçlarına etkisi incelenmiş. Bu araştırmada yazarlar 16 çalışmada 3700’den fazla erkeğin semen örneğinde HPV’nin sperm kalitesi üzerine etkisini araştırmışlar. HPV enfeksiyonunun sperm sayısını, hareketliliğini ve morfolojiyi azalttığı meta-analizlerde ortaya konmuştur. Bu makalede, literatürde HPV’nin gebelik oranları üzerinde etkisi gösterilmediği fakat birçok çalışmada düşük riskinin arttığı bildirilmiştir.

Aşı uygulama protokollerinde günümüzde 11-26 yaş arasında HPV aşısı önerilmektedir. Ağustos 2019 itibari ile ABD Hastalıktan Korunma ve Kontrol Merkezi’nin yetişkinler için HPV aşısı önerilerini değiştirdiği görülmektedir. Tavsiyede, 27-45 yaş aralığında yetişkinler için hastalarla görüşülerek karar verilebileceği önerilmektedir. Enfeksiyon bir kez başladığında, yeni bulgular aşının hastalığı geçirmede potansiyel etkisinin olabileceğini göstermektedir” diye ifade etti. Doç. Dr. Bakırcıoğlu sözlerine şunları ekledi, “HPV aşısının sperm parametreleri üzerindeki etkisi ve gebelik ihtimalini arttırma potansiyelinin ortaya çıkması açısından gelecekte yeni çalışmalar ile desteklenmeye ihtiyacı vardır” dedi.

16 Ağu 2020 - 16:35 - Sağlık

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