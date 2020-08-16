Kavgayı ayırmak istedi, bacağından bıçaklandı!

Alınan bilgiye göre İzmit Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak üzerinde bulunan Yeni Cuma Cami mevkisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. O esnada bölgede bulunan Metin Kaya (35) kavgayı ayırmak için grubun arasına girdi. Taraflar ayrılıp bir grup olay yerinden uzaklaşırken diğer gruptakiler ise Kaya'yı karşı gruptan zannederek bacağından bıçakladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken kanlar içinde kalan Kaya için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Metin Kaya ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olay yerine gelen polis ekipleri ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.