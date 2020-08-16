Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaştı

Bakan Koca, 16 Ağustos Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1192 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 249 bin 309, can kaybı 5 bin 974 oldu.

AKTİF HASTA UYARISI

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız" dedi.