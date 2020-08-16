Minibüsün çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Körfez Kirazlıyalı mevkisinde üst geçidi kullanmadan karşıdan karşıya geçmek isteyen Bedel Uğurlu (55) plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir minibüsün kendisine çarpması sonucu yola savrularak ağır yaralandı. Kanlar içinde yolda yatan Uğurlu'yu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ağır yaralandığı belirlenen Uğurlu, ambulansla Körfez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Uğurlu, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Körfez ilçesinde bulunan Gübretaş Fabrikasında çalıştığı öğrenilen Bedel Uğurlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Evili ve 6 çocuk babası olan Uğurlu'ya çarparak yaşamını yitirmesine neden olan sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.