Başkan Büyükakın, “Kocaeli’deki kentsel çalışmalara 10 milyar bütçe ayrıldı”

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 17 Ağustos 1999 depreminin 21. yıl anma etkinliklerine katıldı. Başkan Büyükakın anma programında “Kocaeli’de meydana gelen 7.4 şiddetindeki 17 Ağustos 1999 depremi gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu manevi ve maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden birisidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler doğrultusunda kentsel dönüşüm, gelişim ve kentsel yenilenme gerektiren üç farklı alanlarda çalışmalarımız yoğun bir şekilde projelendirme çalışmaları olarak devam etmektedir. Bakanlığımızla birlikte yaklaşık 10 Milyar TL gibi devasa bir bütçeyi şehrimizin kentsel dönüşümü, kentsel gelişimi ve kentsel yenilenme çalışmaları için kullanmış olacağız” diye konuştu.

DEPREM GERÇEĞİNİ BİLİMİN SORUMLULUK ALANINA BIRAKMAK

17 Ağustos 1999 depremiyle binlerce evin yıkıldığı, binlerce insanın öldüğünü ve yaralandığını dile getiren Başkan Büyükakın, “Depreme karşı alınabilecek önlemler için bilim insanlarımızla birlikte gerekli çalışmaları bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak deprem izleme merkezimiz ve AFAD ile birlikte ilimizin çeşitli yerlerinde kurulu bulunan 41 adet deprem istasyonu vasıtasıyla ilimizi an itibariyle izliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak farklı birimlerimizce çalışmalar yaptık. Öncelikle ilimizin deprem tehlike ve riskini öğrenmek için TÜBİTAK ile birlikte Kocaeli ili için zemin sınıflaması ve sismik tehlike değerlendirme projesini hayata geçirdik. Deprem gerçeğini bilimin sorumluluk alanına bırakmak, bilim insanlarının yapacağı çalışmalar doğrultusunda da bizlerin yönetsel tedbirleri almasını sağlamak için yoğun bir çabamız var” ifadelerini sarf etti.

“SALGINLA YOĞUN ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ”

“Kocaeli ili genelinde, kentsel dönüşüm, gelişme ve yenileme ihtiyacı olan alanları belirlemek ve bu alanlar arasındaki ilişkiyi kurmak için gerekli olan amaç, araç ve yöntemleri belirlemek üzere bütüncül bir plan oluşturmak amacıyla “Kentsel Dönüşüm Master Planımızı” hazırladık” diyerek konuşmasını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler doğrultusunda kentsel dönüşüm, gelişim ve kentsel yenilenme gerektiren üç farklı alanlarda çalışmalarımız yoğun bir şekilde projelendirme çalışmaları olarak devam etmektedir. Bakanlığımızla birlikte yaklaşık 10 Milyar TL gibi devasa bir bütçeyi şehrimizin kentsel dönüşümü, kentsel gelişimi ve kentsel yenilenme çalışmaları için kullanmış olacağız” diye konuştu. “Bizlere ve bilim insanlarına düşen riskli alanları ve riske dair olanları önceden görmek, planlamak ve onlarla ilgili gerekenleri adım adım uygulamaya koymaktır” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “İşte Büyükşehir Belediyesi olarak bu mantalite ile hareket ediyoruz. Bu vesileyle buradan bir kez daha COVİT-19 salgını içim söylemek istiyorum. Devletimizin tüm kurumlarıyla bu salgınla yoğun bir mücadele ediyoruz. Korona salgının şakası asla yoktur. Bize bir şey olmaz, bize bulaşmaz gibi deme şansımız yok. Eğer dikkat etmezsek birinci dalgadan daha fazla etkisi ikinci dalgada olacaktır.”

“BİLİM İNSANLARININ TÜM UYARILARINA HARFİYEN UYALIM”

“Maske, mesafe ve hijyene dikkat edersek bu salgını çok daha kontrollü bir şekilde atmış olacağız” diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Bu önlemlere riayet etmezsek Koronavirüs nedeniyle yataklara düşmek ya da ölmek gibi önümüzde iki seçenek yer almaktadır. Bakınız depremde de eğer binaları mühendisliğin gereklerine göre yapsaydık bu kadar büyük bir yıkımla ve can kaybıyla karşılaşmayacaktık. Biliyorsunuz ki deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Aynı şiddette deprem başka bir başka bir şehirde mühendislik kurallarına uyanan bir yerde daha az sayıda can kaybına, daha az sayıda yaralanmaya, daha az sayıda engelli vatandaşa neden olacaktı. Bugün büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkan korona virüse karşı da lütfen çok daha dikkatli olalım. Bilim insanlarının tüm uyarılarına harfiyen uyalım. Şehrimizdeki deprem felaketi başta olmak üzere ülkemizdeki tüm felaketlerde hayatını kaybedenler başta olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

“STK’LARIMIZA TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİYORUM”

“17 Ağustos depreminden sonra hayatını engelli olarak sürdürmek zorunda kalan birçok kardeşimiz oldu” ifadelerini kullanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik deprem konusunda ayrıca çalışmalar yapılması da gerekmektedir. Tabii ki bu konuda birçok çalışmayı gerçekleştiriyoruz ancak engelli bireylerin deprem anında ne yapacağı konusu da titizlikle çalışılması gereken bir konudur. Sivil toplum kuruluşlarımız da birlikte bu konuyu da çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz ile iş birliği halinde çalışan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza bir teşekkürü bir borç biliyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızın çalışmalarına elimizden gelen tüm desteği verdik, bundan sonra da vereceğimizi buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Rabbimin memleketimizi ve dünyayı bu gibi afetlerden korumasını niyaz ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.