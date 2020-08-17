Kartepe'de 'Ayla' izleyici rekoru kırdı

Kartepe’de açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkaran Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepelilerin sıcak yaz gecelerine renk kattı. Yerel seçimler öncesi seçim beyannamesinde de projeleri arasında yer alan “Yazlık Sinema Geceleri” projesi büyük bir beğeniyle takip ediliyor. Yeni nesil Türk sinemasının başarılı filmleri arasında yer alan Ayla filmi, Ertuğrul Gazi Mahallesi Kanal Park içerisinde yüzlerce Kartepeliler tarafından büyük beğeni ile izlendi.

BİR KEZ DAHA GÖRDÜK

Kartepelilerin cumartesi gecelerini renklendiren etkinlikte “Ayla” filmini izleyen Kartepeliler Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a teşekkürlerini iletirken, Covid-19 önlemlerine dikkat edilerek hazırlanan Yazlık Sinema Geceleri’nin bu zor günlerde kendilerine moral olduğunu belirttiler. Hıfzıssıhha İl Kurulları ve hava şartları el verdiği müddetçe projeye devam edileceğini belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Türk sinemasının başarılı filmleri arasında yer alan Ayla filmini yüzlerce hemşehrimiz ilgiyle izledi. Birlikte keyifli ve huzurlu zaman geçirmenin güzelliğini, sanatın çeşitli dalları ile yaşamaya devam edeceğiz. Gayemiz acılarımızı paylaşarak azaltırken, keyifli, mutlu anlarımızı da birlikte yaşayarak çoğaltmak. Cov id-19 tedbirlerimizle hayatı değerli ve anlamlı kılmaya devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.