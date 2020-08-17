Koç: Acısı Hâlâ İçimizde Taze

17 Ağustos Depremi’nin 21’inci yılında acısı hâlâ tazeliğini koruyor. Kentimizde binlerce insanın ölmesine ve binlercesinin de sakat kalmasına neden olan 17 Ağustos Depremi nedeniyle bir mesaj yayınlayan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, yayınladığı mesajında şunları vurguladı:

“Bütün Marmara Bölgesi’nde ve özellikle de Kocaeli’nde çok büyük acılara neden olan 17 Ağustos Depremi’nin 21’İnci yılında hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, kalan hemşehrilerimize de sabırlar diliyorum…

Üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen bugün hâlâ kent merkezimizde depremden kalma eğri binaları ve onlarda oturmak zorunda kalan hemşehrilerimizi gördükçe derin üzüntü duyuyoruz. Aradan geçen onca yıla ve imkâna rağmen kentsel dönüşümün tamamlanamamış olması ve riskli yapılarda hemşehrilerimizin yaşamak zorunda bırakılması çok acıdır. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde bunların hepsi düzelecek ve kentsel dönüşüm tamamlanarak Kocaeli halkı kentsel dönüşüm ile hak ettiği güvenli ve sağlam konutlara kavuşmuş olacaktır. Bu vesile ile sözlerime son verirken depremde vefat eden hemşehrilerimize tekrar rahmet diliyorum. Allah böylesi acıları inşallah bir daha göstermesin…