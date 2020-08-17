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17 Ağu 2020 - 11:57- Yaşam G: 17 Ağu 2020 - 12:02

Engin Özbay doğa yürüyüşü ile anıldı

Kartepe Balaban Köyü Cevizlik Evleri'nde ikamet eden ve önceki yıl kansere yenik düşendoğa tutkunu Engin Özbay (72) anısına geçtiğimiz cumartesi günü ailesi ve sevenleri doğa yürüyüşü gerçekleştirdi
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Kartepe Balaban Köyü Cevizlik Evleri’nde ikamet eden ve doğa ile iç içe yaşamayı sevdiği için sık sık doğa yürüyüşlerine çıkan Engin Özbay (72), uzun süredir tedavi gördüğü kansere önceki yıl ocak ayında yenik düştü. Özbay’ın ailesi ve sevenleri ise, Serindere'de Engin Özbay anısına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan doğa yürüyüşü öncesi Özbay’ın Balaban Köyü'ndeki mezarı ziyaret edildi, çiçek bırakıldı.

“BENİ VE KIZLARIMI ONURLANDIRDI”

Etkinliğe katılan dostları, Özbay'ın doğa ve çocuk sevgisini, birçok kişiyi özellikle de gençleri doğa yürüyüşleriyle tanıştırdığını, her anlamda örnek bir insan olduğunu, çok sevildiğini ve sayıldığını anlattılar. Eşi Ümran Özbay, "Eşim için düzenlenen etkinlik beni ve kızlarım Ayça ve Aslı'yı çok onurlandırdı.Emeği geçen tüm komşularımıza, katılabilen, katılmayı arzu edip de aramızda olamayan tüm dostlarımıza ve Cevizlik Evleri sakinlerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah değiştirdiği mekanda aydınlıklar nasip etsin"dedi.

“ÇOK MÜMTAZ BİR KİŞİLİKTİ”

Engin Özbay'ın komşularından olan Prof. Dr. Haluk Akbaş ise, "Merhum Engin Özbay dostumuzu, Balaban Köyü kabristanlığında, kabri başında andık. Engin abimiz; her zaman beyefendiliği, zerafeti, nezaketi ve özellikle aktif ve sporcu kişiliğiyle gerçekten çok mümtaz bir kişilikti. Kendisini tanımış olmak bir keyif ve mutluluk vesilesi olmuştu” diye konuştu.

“HASTALIĞINA RAĞMEN ENERJİSİNE HAYRANDIM”

Akbaş, “Sağlığıyla ilgili çok sohbet etmişliğimiz vardır ve geçirdiği onca kalp rahatsızlığına rağmen, yaşam enerjisinin hala en yüksek seviyede olmasına her zaman hayranlık duyardım. Her zaman sevgiyle saygıyla hatırlanacak olan Engin Özbay abimizi rahmetle anıyorum. Bu organizasyonu yapan sevgili Cem Şakoğlu, sevgili hocamız Özgür Koşat ve katılan destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİĞE KATILANLAR

Hüseyin ÖRNEK

Meliha ÖRNEK

Cem ŞAKOĞLU

Selen COŞKUN

Kaan BAŞKAN

Sezin BAŞKAN

Ümran ÖZBAY

Ayça ÖZBAY

Aslı ÖZBAY

Ergun YEŞİLYURT

Ali Rıza KASIM

Meltem KASIM

Alican KASIM

Özgür KOŞAT

Cansu DENİZ

Haluk AKBAŞ

Merih AKBAŞ

Barlas AKBAŞ

Cengiz AYDOĞDU

Ela AYDOĞDU

Metin KUŞKAN

Canan KUŞKAN

Müzeyyen ÜNAL

Cenk ÇEMŞİT

Esra ÇEMŞİT

Eda ÇEMŞİT

Arda ÇEMŞİT

Doruk BASMACI

Aslı ADIGÜZEL

Gül ADIGÜZEL

Zeynep EMÜCE ÖNDERSOY

17 Ağu 2020 - 11:57 - Yaşam

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