Engin Özbay doğa yürüyüşü ile anıldı

Kartepe Balaban Köyü Cevizlik Evleri’nde ikamet eden ve doğa ile iç içe yaşamayı sevdiği için sık sık doğa yürüyüşlerine çıkan Engin Özbay (72), uzun süredir tedavi gördüğü kansere önceki yıl ocak ayında yenik düştü. Özbay’ın ailesi ve sevenleri ise, Serindere'de Engin Özbay anısına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan doğa yürüyüşü öncesi Özbay’ın Balaban Köyü'ndeki mezarı ziyaret edildi, çiçek bırakıldı.
“BENİ VE KIZLARIMI ONURLANDIRDI”
Etkinliğe katılan dostları, Özbay'ın doğa ve çocuk sevgisini, birçok kişiyi özellikle de gençleri doğa yürüyüşleriyle tanıştırdığını, her anlamda örnek bir insan olduğunu, çok sevildiğini ve sayıldığını anlattılar. Eşi Ümran Özbay, "Eşim için düzenlenen etkinlik beni ve kızlarım Ayça ve Aslı'yı çok onurlandırdı.Emeği geçen tüm komşularımıza, katılabilen, katılmayı arzu edip de aramızda olamayan tüm dostlarımıza ve Cevizlik Evleri sakinlerine sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Allah değiştirdiği mekanda aydınlıklar nasip etsin"dedi.
“ÇOK MÜMTAZ BİR KİŞİLİKTİ”
Engin Özbay'ın komşularından olan Prof. Dr. Haluk Akbaş ise, "Merhum Engin Özbay dostumuzu, Balaban Köyü kabristanlığında, kabri başında andık. Engin abimiz; her zaman beyefendiliği, zerafeti, nezaketi ve özellikle aktif ve sporcu kişiliğiyle gerçekten çok mümtaz bir kişilikti. Kendisini tanımış olmak bir keyif ve mutluluk vesilesi olmuştu” diye konuştu.
“HASTALIĞINA RAĞMEN ENERJİSİNE HAYRANDIM”
Akbaş, “Sağlığıyla ilgili çok sohbet etmişliğimiz vardır ve geçirdiği onca kalp rahatsızlığına rağmen, yaşam enerjisinin hala en yüksek seviyede olmasına her zaman hayranlık duyardım. Her zaman sevgiyle saygıyla hatırlanacak olan Engin Özbay abimizi rahmetle anıyorum. Bu organizasyonu yapan sevgili Cem Şakoğlu, sevgili hocamız Özgür Koşat ve katılan destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
ETKİNLİĞE KATILANLAR
Hüseyin ÖRNEK
Meliha ÖRNEK
Cem ŞAKOĞLU
Selen COŞKUN
Kaan BAŞKAN
Sezin BAŞKAN
Ümran ÖZBAY
Ayça ÖZBAY
Aslı ÖZBAY
Ergun YEŞİLYURT
Ali Rıza KASIM
Meltem KASIM
Alican KASIM
Özgür KOŞAT
Cansu DENİZ
Haluk AKBAŞ
Merih AKBAŞ
Barlas AKBAŞ
Cengiz AYDOĞDU
Ela AYDOĞDU
Metin KUŞKAN
Canan KUŞKAN
Müzeyyen ÜNAL
Cenk ÇEMŞİT
Esra ÇEMŞİT
Eda ÇEMŞİT
Arda ÇEMŞİT
Doruk BASMACI
Aslı ADIGÜZEL
Gül ADIGÜZEL
Zeynep EMÜCE ÖNDERSOY
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.