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17 Ağu 2020 - 12:24- Gündem G: 17 Ağu 2020 - 12:27

Bakan Kurum, vatandaşlara çağrıda bulundu

17 Ağustos Anma Etkinliği ve AFAD Eğitim Merkezi Açılış Töreni’ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Riskli alanları ve yapıları tespit etmeye, afetlere dayanıklı konutlar üretmeye devam ediyoruz. Belediyelere müracaat edip evlerinizin risk tespitin yaptırın. Biz enkaz altında can aramak istemiyoruz. O yüzden bu konuyu önemsiyoruz. Siyaset üstü bir mesele görüyoruz" dedi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul’da 17 Ağustos Anma Etkinliği ve AFAD Eğitim Merkezi Açılış Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Bakan Kurum 17 Ağustos depreminin bıraktığı izin hafızalarda halen taptaze olduğunu vurgulayarak, "Yüzyılın en büyük felaketini yaşadığımız o gün Marmara Bölgesi'nin sarsan deprem milyonlarca vatandaşımızı ölümle karşı karşıya getirdi. Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Bolu, Düzce, Yavlova’da büyü yıkımlar yaşandı. Bölgenin adeta bütün alt yapısı çöktü. Ankara ile Marmara Bölgesi arasında bağlantı kesildi. 18 bin vatandaşımızı kaybettik. Ülkemiz daha kendini 17 Ağustos depreminde toparlayamadan bu defa Düzce’de yıkıldık. 7.2 depremle yüzlerce vatandaşımızı yitirdik. Dünyanın dört bir yanından yardımlar akmaya başladı. 21 yıl önce depremzede vatandaşlarımızın yanında STK’lar, Jandarma, Akut, Kızılay vardı. 1999 yılında yaşanan bu acılar Türkiye’de afet yönetimi konusunda bir dönüm noktası olmuştur” şeklinde konuştu.

"ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” hedefiyle 2012 yılında başlatılan dönüşüme işaret eden Bakan Kurum, “Denetimlerimizi yapmaya, riskli alanları ve yapıları tespit etmeye, afetlere dayanıklı konutlar üretmeye devam ediyoruz. Her hafta İstanbul’dayız. Bakın Zeytinburnu, Kâğıthane ve Okmeydanı’nda 2 bin 63 konut ve iş yerinin temellerini attık. Bugün öğleden sonra da Tozkoparan’da yeni rezerv konutlarımızın temellerini atıyoruz. Eskiyen evleri, riskli yapıları yeniliyor; çevreye duyarlı, bir kimliği olan, sağlam, güvenli yapılara sahip, kültürel değerlerini yaşatan şehirler inşa ediyoruz. Başlattığımız seferberlikle bugüne kadar, 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü tamamladık. 5 yıl içerisinde, 300 bini İstanbul’da olmak üzere 1.5 milyon konutun daha dönüşümünü tamamlayacağız. 81 ilimizde 81 milyon metrekarelik alanda yaptığımız millet bahçelerimizin her biri aynı zamanda birer toplanma alanıdır. Bugün İstanbul’da 15 milyon 200 bin metrekarelik alanda yapacağımız millet bahçelerimiz yaşanacak olası bir depremde İstanbul için birer toplanma alanı vazifesi görecekler. 1999’da Marmara Bölgesi'nde, 2011’de Van’da, Afyon Dinar’da, Erzincan’da, 2020’de Elazığ ve Malatya’da yaşadığımız acıları tekrar yaşamamak için her türlü olası afete karşı hazırlıklı olacak, gerekli tüm tedbirleri almaya, millet bahçeleri, sosyal konutlar, deprem dönüşüm konutları üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"RİSK TESPİTİ YAPTIRIN"

Konuşmasının sonunda vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Kurum, “Belediyelere müracaat edip evlerinizin risk tespiti yaptırın. Bu acıları yaşamayalım. Biz enkaz altında can aramak istemiyoruz. O yüzden bu konuyu önemsiyoruz. Siyaset üstü bir mesele görüyoruz. Bize ulaşan bizden risk tespiti isteyen tüm vatandaşlarımıza biz aynı şartlarda yardım elimizi uzatacağız. Bakanlık ve ilgili kurumlarla her türlü projeyi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

17 Ağu 2020 - 12:24 - Gündem

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