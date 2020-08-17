İzmit Belediyesi Vadi İzmit’teki daireleri satacak

İzmit’in en büyük konut projelerinden biri olan, İzmit Belediyesi ve Bektaş İnşaat ortak projesi olan Vadi İzmit evleri satışa çıkıyor. İzmit Belediyesi’ne ait olan 115 daire, 9 Eylül 2020 tarihinde saat 09.00’da belediyenin 2. katında bulunan ihale toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Açık ihale usulü gerçekleştirilecek evlerin listesi de yayınlandı. Listeye göre 60 ile 158 metrekare arasında büyüklükteki evler için 250 bin ile 905 bin lira arasında değişen bedeller belirlendi. 1+1 evler 250 bin TL’den, 2+1 evler 300 bin TL’den, 3+1 evler 450 bin TL’den, 4+1 evler ise 530 bin TL’den başlıyor.

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