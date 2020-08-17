Taha Balcı’yı bekliyoruz

Van Belediyespor’dan Batuhan Er’i renklerine bağlayan Yeşil Siyahlılar, Hekimoğlu’nun etkili forveti Taha Balcı’nın transferini bitirmek için çalışmalara devam ediyor. Hafta içinde Balcı’nın İzmit’e gelebileceği öğrenildi. Bu futbolcunun yanında geçen sezon Manisa FK’da forma giyen Sinan Kurumuş da Kocaelispor’a önerilen bir diğer golcü isim. Bu iki isimden Taha Balcı ile anlaşmaya daha yakın olunduğu gelen haberler arasında.