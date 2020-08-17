Kardeş kardeşe maç

Kartepe kampı devam eden Kocaelispor, sezonu geçtiğimiz hafta açan kardeşi Gölcükspor ile hazırlık maçı yapacak. Bugün Kartepe Green Park Otel 5 no'lu sahadaki maç saat 16.00'da başlayacak. Yeşil Siyahlılar 22’sinde ise 3. Lig temsilcilerimizden Somaspor karşılaşacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.