Kardeş kardeşe maç

Kartepe kampı devam eden Kocaelispor, sezonu geçtiğimiz hafta açan kardeşi Gölcükspor ile hazırlık maçı yapacak. Bugün Kartepe Green Park Otel 5 no'lu sahadaki maç saat 16.00'da başlayacak. Yeşil Siyahlılar 22’sinde ise 3. Lig temsilcilerimizden Somaspor karşılaşacak.