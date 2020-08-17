Darıca’da Alkan dönemi

Selahattin Dervent ile yollarını ayıran Darıca Gençlerbirliği A.Ş yönetimi, teknik direktörlük görevine A Spor’da yorumculuk yapan Ender Alkan’ı getirdi. 2008 yılında Darıca Gençlerbirliği formasını da giyen 43 yaşındaki teknik adam, daha önce Çaykur Rizespor’da yardımcı antrenörlük yaparken, 2.Lig’de mücadele eden Gaziantepspor’da teknik direktörlük yapmıştı. Alkan yönetimindeki Darıca ekibi yarın topbaşı yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.