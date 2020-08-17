Darıca’da Alkan dönemi

Selahattin Dervent ile yollarını ayıran Darıca Gençlerbirliği A.Ş yönetimi, teknik direktörlük görevine A Spor’da yorumculuk yapan Ender Alkan’ı getirdi. 2008 yılında Darıca Gençlerbirliği formasını da giyen 43 yaşındaki teknik adam, daha önce Çaykur Rizespor’da yardımcı antrenörlük yaparken, 2.Lig’de mücadele eden Gaziantepspor’da teknik direktörlük yapmıştı. Alkan yönetimindeki Darıca ekibi yarın topbaşı yapacak.