Yeni Malatya'da Karaman dönemi bitti

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, teknik direktör Hikmet Karaman ile yolların ayrılacağını duyurdu. Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, yaptığı açıklamada, "Hikmet Karaman ile konuşuldu ve mukavele karşılıklı feshedildi. Takıma verdiği emeklerden dolayı Karaman'a teşekkür ederiz. Yeni hoca gelene kadar takımı sportif direktör Ali Ravcı ile antrenörümüz Hakan Çalışkan çalıştıracak." ifadelerini kullandı. Dün de son dakikada gelen haberlere göre Hamza Hamzaoğlu anlaşma yaptı.