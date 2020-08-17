Hikmet Hoca Karacabey'i ziyaret etti

Karacabey Belediyespor’un tesislerini ziyaret eden Hikmet Karaman’ı, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, eski Bursaspor Başkanı ve Karacabey Belediyespor’un As Başkanı Remzi Cinoğlu ve Karacabey Belediyespor yöneticileri ağırladı.

HAYRAN KALDI

Karacabey tesislerini görünce hayran kaldığını ifade eden Hikmet Karaman, "Bu tesisler Süper Lig’de mücadele eden bazı kulüplerde bile yok. Tesislere gerçekten hayran kaldım. Karacabey Belediyespor güzel bir planlamayla birlikte Türkiye’nin sayılı kulüplerinden biri haline gelir. Karacabey Belediyespor’a 2. Lig’de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.