Hikmet Hoca Karacabey'i ziyaret etti

Karacabey Belediyespor’un tesislerini ziyaret eden Hikmet Karaman’ı, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, eski Bursaspor Başkanı ve Karacabey Belediyespor’un As Başkanı Remzi Cinoğlu ve Karacabey Belediyespor yöneticileri ağırladı.
HAYRAN KALDI
Karacabey tesislerini görünce hayran kaldığını ifade eden Hikmet Karaman, "Bu tesisler Süper Lig’de mücadele eden bazı kulüplerde bile yok. Tesislere gerçekten hayran kaldım. Karacabey Belediyespor güzel bir planlamayla birlikte Türkiye’nin sayılı kulüplerinden biri haline gelir. Karacabey Belediyespor’a 2. Lig’de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.