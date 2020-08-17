Aynı ayakkabıyı üst üste giymek sağlığı tehdit ediyor

Öğrencilerin çok uzun saatlerini aynı ayakkabıyla geçirdiklerini ve üst üste aynı ayakkabıyı giydiklerinde ayak sorunları ortaya çıktığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Muğrabi, "Okula giden çocuğun minimum 2 tane ayakkabısı olması gerekiyor. Çünkü ayakkabının üst üste giyilmesi doğru değil. Üst üste ayakkabı giyme, ayakta havasızlığa, o da ayakkabının içinde oluşan bakteri ve mantarı enfeksiyonların sayısının çoğalmasına yol açar ve ayakkabı içinde ayak şiştiği için aynı ayakkabı giyildiğinde, ayakkabı şeklini kaybeder” dedi.
“TOPUK DESTEĞİ OLAN AYAKKABI SEÇİN”
Şekli bozulan ayakkabı ile beraber ayağın içinde durmasını destekleyen nokta da bozulur. Bu da çeşitli ayak sorunlarına yol açar. Çocuğunu giydiği ayakkabının yerle birebir temas etmemesi gerekir, topuk desteğinin olması şart. Klasik olarak 5 santim veya 2,5 cm topuk olması gerekir. Bu yükseklik içinde bir desteğin de olması şart. Desteğin yuvarlak ve geniş olması ideal. İç destek çocuğun sağa sola dönmesini engellemek için, ayağının altındaki topuk yüksekliği yaylanmayı sağlamak için gerekli. Ön taraftaki genişlikte ayak parmaklarının şekilsel probleme yol açmayacak biçimde olmalı" ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.