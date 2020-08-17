Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 32 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların,KPSS (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı yapılacak.Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) internet adresinden yayımlanacak.Alınacak personelden 10'u deniz trafik operatörü, 20'si büro personeli, 2'si mühendis kadrolarında görevlendirilecek.