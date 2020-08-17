TMO, buğday ve arpa ithalatı için ihaleye çıkıyor

Toprak Mahsulleri Odası’ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye’nin 2019’da 19 milyon ton olan buğday üretiminin bu yıl yüzde 8 artarak 20.5 milyon tona, 7.6 milyon ton olan arpa üretiminin de yüzde 9 yükselerek 8,2 milyon tona çıkacağı tahmin ediliyor. Türkiye genelinde hububat hasadı neredeyse tamamlandığından TMO alımları geçen yılın altında kaldı. Her ne kadar yurt içi hububat üretimi geçen yılın üzerinde gerçekleşse de Covid-19 salgını nedeniyle ürün fiyatlarında yükseliş beklentisiyle stokçuluğun artması ve sektör dışı kesimin de spekülatif kar amaçlı ürün alması nedeniyle yurt içi piyasa fiyatları hasat başından itibaren yükselerek TMO alım fiyatlarının üzerine çıktı.

ANADOLU KIRMIZI SERT BUĞDAYLAR

Fiyatlar Anadolu Kırmızı Sert (AKS) ekmeklik buğdayda yüzde 30, makarnalık buğdayda yüzde 20 ve yemlik arpada da yüzde 20 arttı. Fiyatlardaki bu yükselişin devam edebileceği öngörülüyor. Bu nedenle TMO, piyasa düzenleme görevi kapsamında spekülatif kaynaklı yaşanabilecek fiyat artışlarının gıda enflasyonunu tetikleyici etkilerini önlemek, olağanüstü hal stoklarını oluşturmak, yurt içi alımlarla belirli bir seviyede kalan buğday ve arpa stoklarının ithalat yoluyla takviye etmek amacıyla 500 bin ton buğday ve 60 bin arpa ithalatı için ihaleye çıkacak.