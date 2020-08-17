Tüketiciye KDV indirimi uyarısı

1 Ağustos itibarıyla uygulamaya konulan bazı hizmet kolları ve giriş ücretlerindeki KDV indirimlerinin 15 günlük uygulama sonuçlarını değerlendiren Ağaoğlu, söz konusu indirimleri uygulamayan pek çok hizmet kolu olduğuna dair şikayetler aldıklarını, özellikle doğrudan nihai tüketiciye hizmet sunan sektörlerde bu sıkıntının yaşandığını söyledi.

“ETİKETSİZ ÜRÜNE CEZA KESİLİR”

Ağaoğlu, söz konusu vergi düzenlemesinin tüketicilere yansıtılması gereken bir indirim olduğuna işaret ederek, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da açık hüküm var. Satışa sunulan her türlü ürün ve hizmetle ilgili fiyat etiketi ve listesi bulunmalı. Etiket görmediğiniz zaman şikayet ederseniz ceza kesilir. Bu cezayı belediye zabıtaları ve ticaret il müdürlükleri uygulayabilir” dedi. Ağaoğlu, fiyat listesi uygulamasının yerleşmemesi nedeniyle tüketicinin KDV indirimlerinin yansıtılıp yansıtılmadığını fark edemediğine dikkati çekti.