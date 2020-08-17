İzmit Belediyesi'nden Yeşilova Mahallesi’ne yepyeni asfalt yol

Ulaşımda konfor ve kaliteyi artırmak adına kentin farklı noktalarında asfalt çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını Yeşilova Mahallesi’ne taşıdı. Ekipler, Saraybosna Sokak’ın daha önce hiç asfaltı bulunmayan 120 metre uzunluğundaki yolunu asfaltlayarak vatandaşların kullanıma sundu.
VATANDAŞLAR TOZDAN KURTULDU
Kentin ulaşım ağına kalite katan asfalt çalışmalarıyla vatandaşların takdirini kazanan İzmit Belediyesi ekipleri, Saraybosna Sokak yolunun iki kanadını 250 ton sıcak asfalt kullanarak asfaltladı. Ekiplerin yapmış olduğu çalışmayla mahalle sakinleri toz kaldıran toprak yoldan kurtulup yepyeni bir asfalt yola kavuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.