17 Ağustos Şehitleri unutulmadı

17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin 21. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için Körfez Asri Mezarlığı’nda anma programı düzenlendi. Programa; Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hakan Boyun, Garnizon Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Ufuk Temel, Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARANFİL BIRAKILDI, DUALAR EDİLDİ

Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi. Dua sonrasında protokol üyeleri depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Üzerinden geçen yılların acıları unutturmadığı 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 21. Yıl dönümünde vefat eden vatandaşlarımızı dualar ile andık. Acısı ilk gün ki gibi taze. Allah, ülkemize bir daha böyle felaket ve acı yaşatmasın. Mekânları cennet olsun” ifadelerinde bulundu.