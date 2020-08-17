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17 Ağu 2020 - 18:41- Asayiş G: 17 Ağu 2020 - 18:42

Karamürsel’de 300 kök kenevir imha edildi

Karamürsel Kadriye Mahallesi mevkiinde 300 kök kenevir jandarma ekipleri tarafından sökülerek imha edildi
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Karamürsel Kadriye Mahallesi mevkiinde bir ormanlık alanda Hint keneviri ekildiği ihbarını alan Karamürsel ilçe jandarma ekipleri, bölgede 300 kök kenevir ekili olduğunu tespit etti.  Bölgedeki kenevirler, jandarma ekipleri tarafından sökülerek imha edilirken, kenevirleri kim ya da kimler tarafından ekildiği araştırılıyor.

17 Ağu 2020 - 18:41 - Asayiş

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