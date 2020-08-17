"Kocaelispor camiasından özür dilerim"

İzmit Yeni Cuma Camii arkasında bulunan ve Kocaelispor’un şampiyon olmasının ardından kentin değişik noktalarına konulan bilboardlardan birine saldıran F.B. isimli şahıs konuyla ilgili yanlış anlaşıldığını belirterek açıklama yayımladı. Konuyla ilgili olarak, "Yaşanan tartışma üzerine, geçirdiğim sinir krizi neticesinde Yeni Cuma'daki Kocaelispor bilboardına farketmeden zarar verdim. Doğma Büyüme İzmitli biri olarak Kocaelisporumuza bugüne kadar maddi manevi desteğini vermiş biriyim. Yaşanan olaylar neticesinde kendimi açıklama gereği hissettim. Olaylar tamamen anlık bir öfke ile gerçekleşti, yaptığım bu hareket hiçbir saldırı amacı gütmemektedir. Bütün Kocaelispor camiası ve taraftarımızdan şahsım adına özür dilerim" ifadelerini kullandı.