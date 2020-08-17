Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
17 Ağu 2020 - 20:44- Gündem G: 17 Ağu 2020 - 20:48

Ünlü uzmandan 9 ile kritik uyarı!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde olan depremi değerlendirip İstanbul'da ve diğer illerde beklenen büyük depremler hakkında uyarılarda bulundu.

mask

Gölcük depreminin yıl dönümü olan 17 Ağustos’ta beklenen büyük İstanbul depremi yeniden gündeme geldi. 81 ilde büyük depremlerin olabileceği konusunda uyarılarda bulunan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu sabah Ege Denizi’nde gerçekleşen 4.6 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

“GİRİT TARAFLARINDA 7-7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLURSA…”

Sözbilir, şunları söyledi:

* Helenik dalma-batma zonu üzerinde sürekli 5-6 büyüklüğünde depremler oluyor. Fakat önemli olan fayın üretebileceği en büyük depreme ulaşılmaması.

* Çünkü 8 büyüklüğüne yakın bir deprem üretme potansiyeline sahip. Maksimum düzeye erişirse, batı ve güney kıyılarımızda tsunamiye yol açabilir.

* Bu tür depremler İzmir’de çok fazla bir etkiye sahip olmaz, sadece hissedebiliriz. Deprem büyüklüğü 7’yi aşarsa, İzmir’de belli bir zamandan sonra tsunami tehlikesi yaşanabilir.

* Yaptığımız tsunami modellemelerinde, Girit taraflarında 7-7 buçuk büyüklüğünde deprem olduğunda, İzmir’e yaklaşık 1.5 saat sonra tsunami gelebilir.

“BİRÇOK İLİMİZDE 7.6’YA VARAN DEPREMLER OLABİLİR”

Gölcük’te 17 Ağustos 1999’da gerçekleşen depremin ardından İstanbul’da çok fazla çalışma yapıldığını aktaran Prof. Dr. Sözbilir şöyle konuştu:

* 1999 depreminden sonra özellikle İstanbul’da çok fazla çalışma yapıldı. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında birçok bina yeniden yapıldı. Fakat bu yeterli düzeyde değil.

* 2020 yılında yapılan deprem senaryosunda yaklaşık yüzde 30’lara varan bir yıkımdan bahsedilebiliyor. Can ve mal kayıpları hâlâ yüksek durumda değerlendirilebilir. Yaklaşık 10 yıl içinde 7.2 ile 7.5 arasında büyüklüğe varan bir deprem bekleniyor.

9 İLE KRİTİK UYARI

* Sadece İstanbul’daki depremi beklemek çok doğru değil. İstanbul dışındaki birçok ilimizde 7.5 ve 7.6’ya varan birçok deprem olabilir. Özellikle Adıyaman, Kahramanmaraş, Antakya, Bingöl, Erzurum, İzmir, Manisa, Balıkesir ve Muğla taraflarında depremler gerçekleşebilir.

* Türkiye çapında bir deprem seferberliği yapmak gerekiyor. Uygulamaya yönelik çalışmalar yapılmalı. Özellikle 81 ilimizde deprem master planlarına öncelik verilmeli.

* Her il bazında il afet risk azaltma planları konusunda çalışma yapmamız lazım. Örneğin, İzmir’deki Gülbahçe fayı 7 büyüklüğünde bir deprem ürettiğinde İzmir’de ne olur? Bu sorunun cevabını önce bilgisayar ortamında modellemek ve daha sonra iyileştirme çalışmaları yapmak gerekiyor. Bu çalışmalara hız verilmeli.

“DEPREM MASTER PLANLARINA BÜTÇE AYRILMALI”

Prof. Dr. Sözbilir, şöyle devam etti:

* Deprem master planları için belli bir bütçe gerekiyor. İl bazında 10 milyon TL gerekiyor. 81 ili düşünürsek de toplamda 100 milyon civarında bütçe gerekiyor.

* Son zamanlarda bazı futbol kulüpleri için bir günde 50 bin TL toplandı. Bir hafta içinde Türkiye’nin depreme hazırlık anlamındaki deprem master planları için bütçe oluşturacak bir para toplanabilir. Bunu devlet eliyle, bütün üniversitelerdeki bilim insanlarıyla birlikte yürüterek 4-5 yıl içinde Türkiye depreme hazırlıklı bir ülke haline gelebilir.

17 Ağu 2020 - 20:44 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Turul Makina

- Tornacı - Frezeci, - Cnc ustası ve yardımcı elemanlar alınacaktır.

0262 335 45 03

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
"Kocaelispor camiasından özür dilerim" mask
"Kocaelispor camiasından özür dilerim"
17 Ağustos Şehitleri unutulmadı mask
17 Ağustos Şehitleri unutulmadı
İzmit Belediyesi'nden Yeşilova Mahallesi’ne yepyeni asfalt yol mask
İzmit Belediyesi'nden Yeşilova Mahallesi’ne yepyeni asfalt yol
Selahattin Eyyubi Caddesi için 13 firma teklif verdi mask
Selahattin Eyyubi Caddesi için 13 firma teklif verdi
Deprem şehitleri Karamürsel’de dualarla anıldı mask
Deprem şehitleri Karamürsel’de dualarla anıldı
OSB’lerdeki liseler doldu mask
OSB’lerdeki liseler doldu
Anket Okullar normal zamanında açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'ye şiddetli yağmur geliyor! mask
Kocaeli'ye şiddetli yağmur geliyor!
Marmara depreminde, enkaz altından 3 gün sonra çıktı mask
Marmara depreminde, enkaz altından 3 gün sonra çıktı
Derince’de aspirin ilk hasadı yapıldı mask
Derince’de aspirin ilk hasadı yapıldı
5. kattan düşen işçinin yardımına genç hemşire adayı koştu mask
5. kattan düşen işçinin yardımına genç hemşire adayı koştu
4 ilde yaşlılara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi mask
4 ilde yaşlılara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı! mask
Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı!

GALERİ

"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim" mask
"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim"
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi mask
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi
Güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs devrildi! mask
Güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs devrildi!
Yangın çıkan binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı mask
Yangın çıkan binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı mask
Kediden kaçan yılan ortalığı birbirine kattı
3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada mask
3 kişinin vurulduğu silahlı saldırı kamerada
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL