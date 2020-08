Masum-u Pak orucu başladı

Kocaeli Cemevleri Platformu tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi; "Matem ayındayız. Aleviler Kerbelayı anlatmak, günümüzün Kerbelalarına dikkat çekmek, zalimler ile mazlumlar arası yaşanmış ve yaşanan hakikatleri göstermek için, her yıl matem ayını muhabbet içinde yaşarlar. Bu yıl 17-19 Ağustos arası üç günlük Masum-u pak 20 Ağustos'ta on iki gün boyunca da matem orucu tutarlar. Alevi öğretisinde kadın-erkek eşittir. Bu eşitlik yaşamın her alanında geçerli ve olmazsa olmaz bir ilkedir. Alevilik bu eşitlik öğretinin merkezinde olsa da, Alevilerin gündelik ve kurumsal hayatında yaşatıldığını söylemek zordur.

12 GÜN BOYUNCA ORUÇ TUTARLAR

Kadınları temsilen bir gün de mazlumların anası, Fatıma Ana orucu tutulur. Bu oruç ise, üç günlük masum paklar orucunun ardından bir gün tutulur. Aynı zamanda 12 imamlara itafen on iki gün süren Matem orucunu karşılamak niyetiyle de tutulur. Bu orucu genellikle kadınlar tutar. Muaviye ve Yezid tarafından zalimce öldürelen Hasan ve Hüseyin’in annesi olan Fatıma Ana’nın acısını paylaşmaktır. Aleviler 680 yılında İmam Hüseyin’i ve 71 yoldaşını Kerbela’da katleden “Yezid’e lanet okumak” ve Matemini, orucunu yaşamak, Kerbela hakikati ve bugüne ulaştırdığı mesajları anlamak için muhabbet ederler. Bu nedenle 12 gün boyunca sessiz, sedasız, şatafatsız, israfsız, gösterişten uzak, çadırlar açmadan, mazlumların masumiyet duygusu için 12 gün boyunca oruç tutarlar.

HAYATLARI İLE KÖPRÜ KURARLAR

Gün batımı evlerinde, cemevlerinde bir araya gelirler. Çerağ uyandırır, gülbeng okurlar. Birlikte getirdikleri hak lokmalarıyla oruçlarını açarlar. Zakirler sesinden, bağlamanın acılı tınılarıyla beslenmiş mersiyeler okunur. Anadolu Alevileri yukarıda detaylı anlatıldığı şekilde, matem ayı ve orucu bunlardan farklı olup, kanlı törenler yapmazlar. 3 gün Masum-u Paklar orucu 1 gün Fatıma Ana orucu, 12 gün Matem Orucu tutup, ardından aşure pişirip dağıtırlar. Kerbela faciasıyla, bugün dünyanın ‘’Kerbelalaşan’’ coğrafyalarındaki acıları, savaşları, açlıkları, zorunlu göçleri yaşayan mağdurları hayatları ile bir köprü kurarlar.

TÜM MAZLUMLAR İÇİN

Oruçlarını sadece Kerbela için, tüm dünyada yaşanan Kerbela’lar için, adaletsizliğe ve zulme boyun eğmedikleri ve zalimlere biat etmedikleri için, yaşam hakları ve özgürlükleri ellerinden alınmış tüm mazlum halklar için 12 gün boyunca “Matem Orucu” tutarlar. Matem ayı Kerbela’yı ağlama duvarına dönüştürmek değil, Kerbela hakikatini anlamak ve günümüzde küreselleşen Yezid zihniyetini sürdürenlere karşı insanların Hüseyni ve Zeynebi duruşunu aktarmaktır.

RUHSAL VE ÖRGÜTSEL YENİLENME

Kerbela, despotluğa biat etmemeyi, Yezidliğe de boyun eğmemeyi öğretirken, hak, adalet ve insanlık için direnme erdemliğini kazandırır. Zalimler ve onların zulmü karşında mazlumdan yana olmayı ve masumiyeti savunmanın manifestosudur. Kerbela, akıl ile cehaletin, sevilenler ile lanetlenenlerin, erdemlilerle ile zehirlenmiş hırslıların, direninenler ile teslimiyetin adıdır. Kerbela Hüseyin ve Zeynep ile Muaviye ve Yezid arasındaki farkın adıdır. Bu nedenle Aleviler Matem ayında İmam Hüseyin ve yoldaşlarına sevgisini, hürmetini, saygısını ve itikadını gösterirken, Kerbelanın verdiği mesajları toplum olarak bilince çıkarmak için muhabbet ederler. Yani düşünsel, ruhsal ve örgütsel yenilenmektir.

ZULÜM TARİHİNİN ÖZETİ

Çünkü, Kerbela salt adalet arayan mazlumların davasıyla sınırlı değil, aynı zamanda, geçmişten günümüze süregelen zalimler ile mazlumun, zulüm ile mazlumiyetin tarihinin özetidir. Dünya’da yaşanmış ve halen yaşanan tüm Kerbela’ların son bulması için gözlerini hakikatlere açmak için muhabbet ederler. Çünkü Kerbelalar halen yaşıyor! Bu nedenle, İmam Sadık’ın dediği gibi “Her yer Kerbela, her ay Muharrem, her gün Aşure” olduğunu bilince çıkarak Aleviler, bugün Dünya’yı ‘’Kerbelalaştıran’’ günümüz Emevi ve Yezid zihniyetine dayalı despotizmlerin ve zulümlerinin devam ettiğini biliyor. İşte tam da bu nedenle Matem orucu salt 680 yılındaki Kerbela ile değil, günümüz Kerbelaları için de matemdir, umuttur, uyanıştır ve muhabbettir.

HAK LOKMASI DAĞITILIR

Kerbela halen yaşıyor. Dünya’nın değişik coğrafyalarında milyonlarca insan yoksulluğun, açlığın, savaşların, mülteci göçlerinin, kadın ve çocuk ticaretinin Kerbelasında yaşıyor. Ve Aleviler bilir ki; Kerbelalaşan bu Dünya’da hakikatlere sessiz kalanın Matem orucu da, içindeki insan da ölür! Gelin öldürtmeyelim. Aleviler Matem orucunun 12. günü sabahı 12 çeşit malzeme ile aşure yaparlar. Kazanlar kurulur, aşure pişirilir ve aynı günün akşamı aşure ile oruçlar açılır. Kimi yörelerde 13. gün aşure pişirilir ve Zeynelabidin’in kurtulmasına duyulan sevinç adına bu Hak lokması komşulara dağıtılır. Aleviler Cem olur, çerağ mazlumlar ve Kerbela’sız bir dünya için uyandırılır.

AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN

Kerbela’da yitirdiğimiz Hüseyin ve yoldaşları için, Kerbelalaşan tüm coğrafyalarda yitirdiğimiz canlar için, zalimlerin zulmüne karşı, mazlumun, adaletin, barışın, sevginin ve insan haklarının yanında olanları için, tuttuğun yas ve orucunuz, aydınlık bir gelecek için yaptığınız muhabbetler, paylaştığınızı hak lokmaları kabul ve makbul olsun. Aşk ile..."

KOCAELİ CEM EVLERİ PLATFORMU ADINA

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Derince Şubesi Çınarlı Cemevi Başkanı Hüseyin Gülseven, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Körfez Şubesi Başkanı Durmuş Yıldırım, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu, İmam Hüseyin Derince Cem Evi Başkanı Nevrez Fırat, Mecidiye köyü muhtarı Fahrettin Korkutan, Bayraktar Köyü Muhtarı Ali Cevat Tomardur, Balören Köy Muhtarı Ahmet Demir, Abdal Musa Cem Ve Kültür Evi Başkanı Halil İbrahim Araz, Hacı Bektaş Veli Kültür Ve Dayanışma Derneği Cemevi Başkanı Dursun Ali Akbaş, Cem Vakfı Gebze Cem Ve Kültür Evi Başkanı Teslim Yıldız, Anadolu Kültür Ve Görgü Derneği Darıca Cem Evi Başkanı Hüseyin Koca, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Gültepe Yunus Emre Cem Evi Başkanı Ahmet Sarıoğlu.