Vali Yavuz’dan KOTO Başkanı Bulut’a iadeyi ziyaret

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un Kocaeli Ticaret Odasına iadeyi ziyaretinde KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Akın Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Gezer ve Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Akif Şen, Murat Barış, Ömer Efe, Abdurrahman Çuhadaroğlu, Ziya Uludüz ve Yusuf Erenkaya bulundu.
TEDBİRLER ARTTIRILDI
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz KOTO ziyaretinde 2 ay önce atandığı Kocaeli’yi her yönüyle tanımaya çalıştığı ve pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin son dönemde vakaların artması nedeniyle artırıldığını vurguladı. Kocaeli’nin ekonomik potansiyelinin ülke çapında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, Kocaeli’de geliştirilecek alanların olduğunu bunların başında da hizmet sektörü ve turizm olduğunu belirtti. Doğal güzellikleri olan bir Kocaeli’nin turizm potansiyelinin geliştirileceğini vurgulayan Vali Yavuz, ülke kalkınması için önemli olan her alandaki sanayi üretiminin durmaması gerektiğini yatırımlarla istihdam yaratılması gerektiğini tarım sektörünün de desteklenmesi konusunda çalışmaların geliştirilmesi için İş dünyası ve STK’larla işbirlikleri ve projeler yapılacağını başlamış olan çalışmaları da tamamlanacağını ekledi.
İŞBİRLİK SÜRDÜRÜLECEK
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ziyarette yaptığı konuşmada Vali Yavuz’a kentin genel ekonomik yapısı ve çarşı esnafının pandemi dönemindeki yaşadığı sıkıntılarla ve bunlara KOTO olarak verilen başta finans desteği olmak üzere yapılan çalışmaları özetledi. Başta Ankara Caddesi olmak üzere şehiriçi düzenlemeleri ve esnafı ilgilendiren konularda yerel yönetimlerle yapılan işbirliğinin sürdürüleceğini belirtti. Ziyarette Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri sektörleri ve genel ekonomik konularda görüşlerini açıkladılar
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.