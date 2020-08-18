Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan Üzel ailesi, evlerinin bahçesinde beslemek amacıyla yaklaşık bir ay önce kuzu satın aldı. Babasının aldığı kuzuyu her gün kendi elleriyle besleyen Resul Uzel, ona 'Karagöz' adını verdi. Resul Üzel, boynuna ip bağladığı kuzusunu zaman zaman sokaklarda gezdiriyor.
"ÇOK İLGİ GÖRDÜ"
Kuzuyu görenlerin önce şaşırdığını sonra fotoğraf çektirdiğini söyleyen Resul Üzel, babam bir gün eve satın aldığı kuzuyla geldi. Bahçemizde bakmaya başladık. Neşe verdi evimize. Çok seviyoruz kuzuyu. Sokaklarda gezdiriyorum her gün. Parklarda, sokaklarda beraber vakit geçiriyoruz. Görenler ‘Maşallah’ diyor kuzuma, şaşırıyorlar. Çok fazla fotoğraf çektirmek isteyen oluyor. Mahallede de çok fazla ilgi gördü" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.