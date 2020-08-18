Halil Erdoğan, Kızderbent’te devam ediyor

Erdoğan “Nasipse önümüzdeki sezon için de Kızderbentspor ile anlaştım. Kızderbentspor ile geçen yıl sıfırdan başladığımız alt yapı projesine devam ediyoruz. 50’ye yakın sporcunun meyvesini toplama başlayacağız. U-13, U-15 ve A takım ile liglerde yer alacağız. Yönetimimizin ısrarı A takımdaki görevime devam ediyorum. Hedef kesinlikle şampiyonluk.
HAZIR DEĞİL, MUTFAKTAN
Kızderbent’te oldukça huzurluyum. Uyumlu bir çalışma ortamı buluyorum. Başkanımız İlker Bassayel başta olmak üzere yönetimimize ve destek veren herkese teşekkürler. Hazır değil mutfaktan beslenen bir Kızderbent olması için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kocaelispor’a verdiğimiz 2005 doğumlu Olcan Gökdemir gibi sporcuların sayısını arttıracağız.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.