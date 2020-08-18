Darıca’da Ender Alkan devri

3. Lig’deki temsilcilerimizden Darıca Gençlerbirliği’nde yeni teknik direktör A Spor’da yorumculuk yapan Ender Alkan’ı olmuştu. 2008 yılında Darıca Gençler Birliği formasını da giyen 43 yaşındaki teknik adamı Darıca kulübü de resmen duyurdu. Daha önce Çaykur Rizespor’da yardımcı antrenörlük yapan, 2. Lig’de mücadele eden Gaziantepspor’da da teknik direktörlük yapman Alkan, Darıca Gençlerbirliği ile başarılı olmak için var gücü ile çalışacağını belirtti.