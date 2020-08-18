Büyük Kerem Kemerspor’da

Kocaelispor’dan geride bıraktığımız sezon ayrılan Kerem Yıldırım (Büyük) 3. Lig takımlarından Kemerspor ile anlaştı. Gölcükspor da genç futbolcuyu istiyordu ancak Kemer'in başkanı Kerem'i istediğini doğrudan futbolcuya iletti. Antalya ekibi ile 2 yıllığına anlaşan Kerem, yeni takımının Burdur'daki kampına katıldı.