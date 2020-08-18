Mert Yavuz Ofspor’a veda ediyor

Kocaelispor alt yapısı ile A takımında uzun yıllar boyunca başarı ile forma giyen ve geride bıraktığımız sezonun devre arasında Ofspor ile anlaşan Mert Yavuz’un Trabzon kulübünden ayrılacağı öğrenildi. Bordo Mavili ekipte yaşanan yönetim belirsizliği nedeni ile Mert Yavuz’un bu kararı almak zorunda kaldığı öğrenildi.