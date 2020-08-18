Gamze Yavuztürk de İhsaniyespor’de

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü alt yapısından yetişen 2000 doğumlu 1.77 boyunda, Libero mevkiinde görev yapan Gamze Yavuztürk de, kadınlar Voleybol 2.Ligi’nde mücadele eden İnsaniyespor’a imza attı. Şube sorumlusu antrenör Merve Bayar “Oyuncumuz ile anlaşma sağladık. Sporcumuza başarılı bir sezon dileriz” dedi.