Belediye Derince de sahaya indi !..

3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor, yeni sezon hazırlıklarına resmen başladı. Çiçeği burnunda teknik adamı Uğur Balcıoğlu, antrenman öncesinde tesiste futbolcularla tanışırken, ilk antrenmanda da takıma olan yakın ilgisi dikkat çekti. Uzman ve kaliteli bir teknik ekiple çalışan Balcıoğlu, beklentilerin farkında olduğunu bilerek hareket ettiklerini ifade etti

BOLU’DA 3 HAZIRLIK MAÇI

Sezonun ilk antrenmanı, toplu halde yapılan düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular önce çıtalarla, ardından minder üzerinde hareketler yaptı. Son olarak yenileme koşusuyla ilk antrenman sona erdi. Antrenmanı Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe, Futbol Şube Sorumlusu Yener Aykurt ve Kulüp Müdürü Osman Cömert de izledi. Dizinden ameliyat olan Sportif Direktör Mustafa Polat çalışmada yer alamadı.

BU İSİMLER NET DEĞİL

Derince Belediyesi Tesisleri’nde 12 gün boyunca günde çift antrenman yapacak olan Sarı Lacivertliler ikinci etap çalışmaları için Bolu’ya gidecek ve burada da en az 3 hazırlık maçı yapacak. Öte yandan takımın etkili isimlerinden orta saha oyuncuları kaleci Yunus Emre Genç ve santrafor Tayfur Emre Yılmaz izinli olduğu için çalışmada yer almadı. Cihan Halil, Yunus Özdemir ve Altay kampında bulunan Mesut Can Tunalı’nın durumları da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

BELEDİYE DERİNCESPOR’UN

2020-2021 KADROSU:

TEKNİK EKİP

Uğur Balcıoğlu Teknik Direktör

Furkan Şükürcü Yardımcı Antrenör

Sedat Torun Kaleci Antrenörü

Serdar Ark Kondisyoner

Gökhan Bıyık Maç analiz

DIŞ TRANSFERLER

Volkan Mert Korkmaz Kocaelispor

Kerem Yıldırım Kocaelispor

Sinan Morgil Erokspor

Mehmet Bağlı Somaspor

Ramazan Özkabak Muğlaspor

Kubilay Serbest 52 Orduspor

Gökhan Günel Çatalcaspor

Doğancan Aynacı Serik Belediye

İÇ TRANSFER

Bahtiyar Yıldırım

Efe Karaoğlu

Sercan Uslu

Koray Baykara

Tayfun Kırca

Muhammet Fatih

Melih İnan

Osman Kerem Akyol

Arda Kürşat Kaya

Süleyman Yıldırım

Nuh Enes

Melih Çelik