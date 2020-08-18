Belediye Derince de sahaya indi !..

3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor, yeni sezon hazırlıklarına resmen başladı. Çiçeği burnunda teknik adamı Uğur Balcıoğlu, antrenman öncesinde tesiste futbolcularla tanışırken, ilk antrenmanda da takıma olan yakın ilgisi dikkat çekti. Uzman ve kaliteli bir teknik ekiple çalışan Balcıoğlu, beklentilerin farkında olduğunu bilerek hareket ettiklerini ifade etti
BOLU’DA 3 HAZIRLIK MAÇI
Sezonun ilk antrenmanı, toplu halde yapılan düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular önce çıtalarla, ardından minder üzerinde hareketler yaptı. Son olarak yenileme koşusuyla ilk antrenman sona erdi. Antrenmanı Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe, Futbol Şube Sorumlusu Yener Aykurt ve Kulüp Müdürü Osman Cömert de izledi. Dizinden ameliyat olan Sportif Direktör Mustafa Polat çalışmada yer alamadı.
BU İSİMLER NET DEĞİL
Derince Belediyesi Tesisleri’nde 12 gün boyunca günde çift antrenman yapacak olan Sarı Lacivertliler ikinci etap çalışmaları için Bolu’ya gidecek ve burada da en az 3 hazırlık maçı yapacak. Öte yandan takımın etkili isimlerinden orta saha oyuncuları kaleci Yunus Emre Genç ve santrafor Tayfur Emre Yılmaz izinli olduğu için çalışmada yer almadı. Cihan Halil, Yunus Özdemir ve Altay kampında bulunan Mesut Can Tunalı’nın durumları da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
BELEDİYE DERİNCESPOR’UN
2020-2021 KADROSU:
TEKNİK EKİP
Uğur Balcıoğlu Teknik Direktör
Furkan Şükürcü Yardımcı Antrenör
Sedat Torun Kaleci Antrenörü
Serdar Ark Kondisyoner
Gökhan Bıyık Maç analiz
DIŞ TRANSFERLER
Volkan Mert Korkmaz Kocaelispor
Kerem Yıldırım Kocaelispor
Sinan Morgil Erokspor
Mehmet Bağlı Somaspor
Ramazan Özkabak Muğlaspor
Kubilay Serbest 52 Orduspor
Gökhan Günel Çatalcaspor
Doğancan Aynacı Serik Belediye
İÇ TRANSFER
Bahtiyar Yıldırım
Efe Karaoğlu
Sercan Uslu
Koray Baykara
Tayfun Kırca
Muhammet Fatih
Melih İnan
Osman Kerem Akyol
Arda Kürşat Kaya
Süleyman Yıldırım
Nuh Enes
Melih Çelik
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.