Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
18 Ağu 2020 - 19:30- Spor G: 18 Ağu 2020 - 14:23

Belediye Derince de sahaya indi !..

3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor, yeni sezon hazırlıklarına resmen başladı.
mask
+7
Haber albümü için resme tıklayın

3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor, yeni sezon hazırlıklarına resmen başladı. Çiçeği burnunda teknik adamı Uğur Balcıoğlu, antrenman öncesinde tesiste futbolcularla tanışırken, ilk antrenmanda da takıma olan yakın ilgisi dikkat çekti. Uzman ve kaliteli bir teknik ekiple çalışan Balcıoğlu, beklentilerin farkında olduğunu bilerek hareket ettiklerini ifade etti

BOLU’DA 3 HAZIRLIK MAÇI

Sezonun ilk antrenmanı, toplu halde yapılan düz koşu ile başladı. Ardından futbolcular önce çıtalarla, ardından minder üzerinde hareketler yaptı. Son olarak yenileme koşusuyla ilk antrenman sona erdi. Antrenmanı Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe, Futbol Şube Sorumlusu Yener Aykurt ve Kulüp Müdürü Osman Cömert de izledi. Dizinden ameliyat olan Sportif Direktör Mustafa Polat çalışmada yer alamadı.

BU İSİMLER NET DEĞİL

Derince Belediyesi Tesisleri’nde 12 gün boyunca günde çift antrenman yapacak olan Sarı Lacivertliler ikinci etap çalışmaları için Bolu’ya gidecek ve burada da en az 3 hazırlık maçı yapacak. Öte yandan takımın etkili isimlerinden orta saha oyuncuları kaleci Yunus Emre Genç ve santrafor Tayfur Emre Yılmaz izinli olduğu için çalışmada yer almadı. Cihan Halil, Yunus Özdemir ve Altay kampında bulunan Mesut Can Tunalı’nın durumları da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

BELEDİYE DERİNCESPOR’UN

2020-2021 KADROSU:

TEKNİK EKİP

Uğur Balcıoğlu                       Teknik Direktör

Furkan Şükürcü                      Yardımcı Antrenör

Sedat Torun                           Kaleci Antrenörü

Serdar Ark                             Kondisyoner 

Gökhan Bıyık                         Maç analiz

DIŞ TRANSFERLER

Volkan Mert Korkmaz           Kocaelispor

Kerem Yıldırım                      Kocaelispor

Sinan Morgil                          Erokspor

Mehmet Bağlı                        Somaspor

Ramazan Özkabak                 Muğlaspor

Kubilay Serbest                      52 Orduspor

Gökhan Günel                        Çatalcaspor

Doğancan Aynacı                  Serik Belediye

İÇ TRANSFER

Bahtiyar Yıldırım

Efe Karaoğlu

Sercan Uslu

Koray Baykara

Tayfun Kırca

Muhammet Fatih

Melih İnan

Osman Kerem Akyol

Arda Kürşat Kaya

Süleyman Yıldırım

Nuh Enes

Melih Çelik

18 Ağu 2020 - 19:30 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Turul Makina

- Tornacı - Frezeci, - Cnc ustası ve yardımcı elemanlar alınacaktır.

0262 335 45 03

IZGARA USTASI ARANMAKTADIR

30 yaşını aşmamış ızgara ustası aranmaktadır.

0538 551 35 41 MİNİ KÖŞK

ELEMAN ARANIYOR

PVC - ALÜMİNYUM atölyesinde çalışacak, ehliyetli ve araç kullanma deneyimi olan Tecrübeli eleman aranıyor. Müracaatlar telefonla arayarak, şahsen y...

02623355003

USTA ARANIYOR

TESLA İNŞAAT'ta çalıştırılmak üzere Mesleki yeterlilik belgesine sahip, İnşaat Projesi okuyabilen KALIPÇI ustalar aranmaktadır. Maaş + Sigorta + Y...

0537 456 47 05

YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE

Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.

05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA

ÜRETİM İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli/Kartepe’de Plastik Hammadde ve Geri Kazanım faaliyetlerinde bulunan Garantiplast Fabrikamızda görevlendirmek üzere "Üretim işçisi" arayışımız...

GARANTİPLAST

KİRALIK OFİS

İzmit Belediye İşhanı 7. kat, eşyalı Deniz manzaralı, 28 m2 kiralık ofis

0 532 344 19 97

SATILIK DUBLEKS DAİRE

- Lüks + lüks - Lebiderya manzaralı - 298 m2 dublex daire - 4 Oda, 2 Salon, 2 Teras - 2 Banyo, 2 Mutfak, kombili - Asansörlü ve otoparklı - T...

0545 200 04 04

SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN

Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan

0537 308 16 63

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaelispor-Gölcükspor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Gölcükspor (Canlı anlatım)
Cerem Talha Dinçer nihayet geldi!.. mask
Cerem Talha Dinçer nihayet geldi!..
Gölcükspor’da tempo artıyor mask
Gölcükspor’da tempo artıyor
Volkan Mert: Rekabete hazırım mask
Volkan Mert: Rekabete hazırım
Mert Yavuz Ofspor’a veda ediyor mask
Mert Yavuz Ofspor’a veda ediyor
Gamze Yavuztürk de İhsaniyespor’de mask
Gamze Yavuztürk de İhsaniyespor’de
Anket Okullar normal zamanında açılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'ye şiddetli yağmur geliyor! mask
Kocaeli'ye şiddetli yağmur geliyor!
Marmara depreminde, enkaz altından 3 gün sonra çıktı mask
Marmara depreminde, enkaz altından 3 gün sonra çıktı
Kocaeli'nin 2 ilçesi elektriksiz kalacak mask
Kocaeli'nin 2 ilçesi elektriksiz kalacak
4 ilde yaşlılara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi mask
4 ilde yaşlılara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İzmit Belediyesi Vadi İzmit’teki daireleri satacak mask
İzmit Belediyesi Vadi İzmit’teki daireleri satacak
Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı! mask
Meteoroloji'den 9 il için kritik uyarı!

GALERİ

Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar mask
Hastanede dehşet anları! Demir sopalarla saldırdılar
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi mask
Kediyi kurtarmak için kanalizasyona girdi
"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim" mask
"17 yaşında oğlum, 14 yaşında kızımı kaybettim"
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi mask
TEM’de yanan yolcu otobüsü kullanılmaz hale geldi
Güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs devrildi! mask
Güvenlik görevlilerini taşıyan minibüs devrildi!
Yangın çıkan binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı mask
Yangın çıkan binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL