Kocaeli, Şehir Hastanesi yoluna 1,5 aya kavuşuyor

Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsüne giden yolların son durumunu inceyen AKP Milletvekili İlyas Şeker’e Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak bilgi verdi.13 köprüden oluşan proje kapsamında,hastaneye 4 tramvayla ulaşım sağlanacak. Yaklaşık 960 Bin metreküp olan toprak işinden 110 Bin metreküp toprak işi kaldığı söylenirken, Kandıra yolundaki alt geçitte 15 günlük bir çalışma kaldığı belirtildi.Toprak işleri, sanat yapıları, alt geçit, drenaj gibi işlerin hepsi de bir arada yürütülüyor. Şantiyedeki işçiler pandemi sebebiyle ayrı ayrı odalarda yatıyor.190 Milyon TL proje bedeli olan ve tamamı bölünmüş yoldan oluşan hastanenin bağlantı yolları, Eylül ayı sonunda ulaşıma açılacak.

“1.2 MİLYAR TL HARCAMA YAPTIK”

İnceleme sonrası bilgi veren Karayolları İstanbul 1. Bölge Müdürü Turgay Çolak, “İstanbul Bölge Müdürlüğümüzü bağlı 8 ilimiz var. 499 km yol ağımız mevcut Kocaeli’de. Tamamı BSK kaplı. (sıcak asfalt) 290 kilometresi ise bölünmüş yoldan oluşuyor. Yaklaşık 20 Milyon nüfus görev sahamız içinde. 2023 hedeflerinde bu yollara 77 kilometre daha ekleyeceğiz. İlimizde yürüyen 14 adet projemiz (Sarıdere Kandıra, TEM üzerinde yapılan Anadolu Kavşağı) gibi var. Yatırım programı bedelleri 1.8 Milyar TL. Bugüne kadar 1.2 Milyar TL harcama yaptık” şeklinde konuştu.

“PARA İKİNCİ PLANDA BU YOL BİTECEK”

Sözlerini sürdüren Çolak, “Bölgemizde sene başı ödeneğimiz 25 Milyon iken harcamamız 146 Milyon TL. Ayrılan ödenekten 5 kat daha fazla harcamamız var. Bunun üzerine bir 150 daha harcayacağız. Şu anda buraya borcumuz 100 Milyon TL. Para ikinci planda bu yol bitecek. Hastanemiz 1218 yatak kapasiteli ve 368 Bin 688 metrekare kapalı alana sahip. Aynı anda 16 Bin kişi, hastanede bulunabilecek. Hastane, 2019 yılının 3.ayında ihale edilmesine rağmen 2019’un sonunda işe başladık. Proje bedeli 190 Milyon TL. Yolların toplam 7.8 kilometre 13 sanat yapısı (üst geçit-altgeçit) toplamı 893 metreden oluşuyor. Altgeçitlerin 15 gün içinde bitirilmesi hedefleniyor” dedi.

“KAMULAŞTIRMA DIŞINDA ENGEL YOK”

Çolak,, “Akarcadere mevkiinde zemin iyileştirme çalışmaları amacıyla 232 Bin metrede alt tarafa kazık çaktık. Kamulaştırma dışında önümüzde engel yok. 110 Bin metreküp toprak işini de bitirip tahminen Eylül ayı sonuna kadar bitirip yolu inşallah trafiğe açacağız. Kuzeyde yer alan köprümüzü 16 günde bitirdik. Gece gündüz çalıştık. NATO boru hattını henüz bağlayamadık Hafta sonu görüşmeleri var. O görüşmelerden sonra inşallah o hattı da hemen bağlayacağız. Hastane açıldığında hastaneye ulaşımda bir sıkıntı olmayacak” ifadelerini kullandı.

“398 KİLOMETRENİN 286’SININ YAPTIK”

Kuzey Marmara yolu hakkında da bilgi veren Çolak, “Kuzey Marmara Otoyolu ana gövde ve bağlantı yollarıyla beraber398 kilometreden oluşuyor. 398 kilometrenin 286’sının yaptık. 112 kilometre kaldı. Kocaeli sınırları içerisinde 112 kilometre bulunuyor. 112 kilometrenin 54 kilometresini bitirdik. 58 kilometre kaldı. İçinde 5 tünel vardı. Toplam uzunlukları 18.7 km. Yaklaşık 14 adet viyadük var. 13’ünü tamamladık. Hedefimiz eylül ayı sonuna kadar İzmit Doğu’ya kadar 35 kilometreyi bitirmek. Kalan kısmı ise Aralık’ın 21’inde bitireceğiz. (Anadolu tarafını- Akyazı’ya kadar) Gebze ile Şekerpınar arasında çalışmaya başladık aşınma imalatını yapıyoruz” diye konuştu.

“HASTANE YOLU İÇİN 3.6 MİLYON KAMULAŞTIRMA YAPILDI”

Sözlerini sürdüren Çolak, “Özellikle ilimizi ilgilendiren üst yapı iyileş çalış başlamadan Kuzey Marmara Yolu açılmış olacak. Genelde otoyol çalışmasını saat 22:00’dan sabaha kadar yapıyoruz. Önümüzdeki en büyük engel kamulaştırma. Sevindikli’den Kınalı’ya (İstanbul) kadar olan alan açık. Yeni yılda Kuzey Marmara Otoyolu bitmiş olacak.Öte yandan hastane yolu için 3.6 Milyon kamulaştırma yapıldı. Ayrıca işçilerimiz pandemiden dolayı birer kişilik odalarda kalıyor. Sadece NATO deplasmanımız kaldı. O da tamamlanınca bir buçuk aya kadar çalışmaları bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ BU SENE İŞLERİ BİTİRMEK”

Çolak son olarak “Hedefimiz bu sene hazine ve ormana arazisindeki işleri bitirmek. Cezaevi varyantına kadar büyün kamulaştırmaları temizletmek ve yola devam etmek. Bu sene de kamulaştırması çözülen ormandan izin alınan her yerde çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca Kandıra yoluyla ilgili 25 Milyon kamulaştırma bedeli ödendi. Çalışmalarımızda büyük ciddiyet var” dedi. AK Parti Milletvekili İlyas Şeker ise “Daha yılın ortasındayız. 150 Milyon harcanmış.Kocaeli bunu hak ediyor. Hastane yolu çocuk gibi her gün büyüyor. Kavşağın tamamı tahminen Eylül ayı sonunda bitirilecek” diye konuştu.

“KÖPRÜNÜN AYAĞINDA ANLAŞILAMADI”

Kandıra yolunda devam eden çalışmalarla ilgili de bilgi veren Çolak, “59 kilometreden oluşan İzmit Kandıra-Kaynarca yolunda kamulaştırma devam ettiği için kışın sorun olmasın diye varyantlarda (mevcut güzergahın dışından geçen güzergah) çalışacağız. Dalca mevkiinde yapılan köprünün bir ayağına izin aldık, diğerine izin alamadık dolayısıyla bekliyoruz. Buranın ihalesi bu yılın 3. ayında 628 Milyon TL bedelle yapıldı. Toplamda 25 kavşak var. Toplamda 773 metreden oluşan 18 köprü, 13 altgeçit var. Kamulaştırması çözülen her yerde çalışmaya hemen başlıyoruz. Buranın ilk 19 kilometresinde kamulaştırma ve yapım çalışması devam ediyor. Sonraki 19 kilometre için kamulaştırma çalışması sürüyor. Bunun için de 8 Milyon TL ödenek talep edildi” dedi.

“KAMULAŞTIRMA TAM BİTMEDİ”

Kandıra yolunun ilk 19 kilometresi için 30 Milyonluk ödenek daha hedeflediklerini ifade eden Çolak,“Toplamda 55 Milyon TL kamulaştırma yapmış olacağız. 19 kilometrelik kısmı bu yılsonunda tamamen bitirme hedefindeyiz. 2021 yılının sonunda cezaevi varyantını Çubukluova’yı bitiririz. Ardından da bu yol trafiğe açılır. Biten güzergahları tekrar ağaçlandırıyoruz. Mesele Kuzey Marmara Otoyolu için 1,5 Milyon ağaç kesildi yerine 10 Milyon fidan dikildi. Çubuklubala ve Çubuklu Osmaniye arasındaki 3 kilometrelik yolda çalışmalar sürüyor. Burada 35 menfez var. 4 tanesi tamamlandı. 7 tanesi için ağaçların kesilmesini bekliyoruz. Kamulaştırma tam bitmedi ancak imalatlar yarım kalmasın diye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

KÖPRÜ ARAZİMİZİ BOYDAN BOYA YARIYOR

Yapımı devam eden 19 kilometrelik Kandıra yolunun Dalca mevkiinde arazisi ve evi bulunan vatandaşlardan Ali Bayhan, Milletvekili Şeker’le konuşarak, “Bize hiç bilgilendirme yapılmadı. Evim ahırım burada. Burası dedemden kaldı. İntikal işlemi yapıldı ama daha bizim üzerimize geçmedi. Bu köprü arazimizi boydan boya yarıyor. Çok düşük kamulaştırma bedeli ödüyorlar diyorlar” dedi. Milletvekili Şeker ise “Size mutlaka bilgi verilmiştir. İntikal işlemini yaptıktan sonra firmayla anlaşacaksınız. Eğer kamulaştırma miktarında anlaşamazsınız mahkeme bir fiyat belirleyecek. Fiyat konusunda da dedikodulara inanmayın” dedi.

Doğanay YILMAZ