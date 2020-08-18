Omurca: Herkesi kucaklayacağız

Derince'de geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 8. olağan kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Zeki Omurca, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı. İlçe seçim kurulu çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Omurca, “Kongremiz yapıldı ve delegelerimiz bizden yana teveccüh gösterdi. Gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz davamızı daha ileriye taşıma, birlik ve beraberlik adına yola çıkmıştık. Herkesi kucaklayacağız.” şeklinde konuştu.

Zeki Omurca'nın yönetimi ise şu şekilde;

Zeki Omurca, Birsen Arslan, Sedat Öztoplu, Gökalp Şentürk, Sinan Gezer, Ahmet Kazım Özdel, Orhan Ayvaz, Celal Kılavun, Mustafa Yumak, Savaş Tepe, Hakan Gökhan, Selçuk Badem, Secattin Gülez, Sezai Özecik, Alican Candan, Emirhan Tuyuk, Emrah Yıldırım, Ferdi Acar, Mehmet İlhan, Ali İhsan Er, Güvenç Gürsoy, İbrahim Topuz, Ali Dopoğlu, Murat Serin, Gökhan İlden, Serkan Bayrak, Sami Taşkın, Ali Özen, Servet Koşar, Uğur Çelik, Recep Seyrek, Nurettin Kocaman, Mehmet Zeki Taşkın, Naci Özdemir, Murat Çaprak, Sercan Erdem, Kürşat Çerçi.

Doğanay YILMAZ