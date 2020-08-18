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18 Ağu 2020 - 17:01- Gündem G: 18 Ağu 2020 - 17:07

Burnu kırılan başhekim, o anları anlattı

Körfez'de, Özel Körfezim Marmara Hastanesi'nde hasta yakını tarafından şiddete uğrayan başhekim Opr. Dr. Ufuk Şenel, o anları anlattı

Demirören Haber Ajansı
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Körfez'de, Özel Körfezim Marmara Hastanesi'nde pandemi kuralları nedeniyle refakatçi alınmadığının söylenmesi üzerine olay çıkaran Ercan Y. ve akrabalarının saldırısında burnu kırılan başhekim Opr. Dr. Ufuk Şenel, o anları anlattı. Şenel, "Türkiye ve tüm dünyada Covid dönemi geçiriyoruz. Kötü bir pandemi dönemi ve bu dönemde Sağlık Bakanlığı'mızın ve Bilim Kurulu'muzun kararlarıyla hastanemizde gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. Bu önlemlerden biri de hastanemize hasta refakatçilerinin mümkün olduğu kadar girmemesi veya tek girmeleri şeklinde. Çünkü biz içeride onlara zaten gerekli desteği sunmaya çalışıyoruz. Dün saat 9,5 civarında bir hastamız eşiyle birlikte geliyor. İçeri girmeye çalışıyorlar. Güvenlikçi arkadaşımız, onları bu konuda uyarıyor. Yani eşinin girmesi ve beyefendinin dışarıda kalması yönünde uyarıyor. Beyefendi kabul etmeyip, zorla içeri giriyor" dedi.

'İKİNCİ KEZ SALDIRIYA GEÇTİLER'

Saldırı sırasında burnu kırılan Başhekim Şenel, “Eşinin işlerini hallettikten sonra ‘Sana bunun hesabını soracağım. Sen bana kıl mısın?’ deyip ayrılıyor hastaneden. Yaklaşık 2-3 saat sonra 5-6 kişilik adam toplayıp tekrar hastaneyi basıyorlar resmen. Ellerinde demir sopalarla güvenlik görevlimize saldırıyorlar. Güvenlik görevlisi arkadaşım bu saldırı sırasında birçok yerinden darbe alıp, omzu da ne yazık ki çıkıyor Ali beyin. Biz olaya müdahale edip beyefendileri Ali beyin yanında uzaklaştırdık. Hastane dışına çıkardık. Beyefendiler biraz uzaklaştıktan sonra tekrar yanlarına adam toplayıp, ikinci defa hastaneye doğru hakaretlerle saldırıya geçtiler. O saldırı sırasında da ne yazık ki ben darbeye maruz kaldım ve burnumda kırık oluştu. Güvenlikçi arkadaşımızı ameliyata aldık. Ne yazık ki omzu ameliyatla yerine yerleştirildi. Şu anda 20 günlük raporlu. Benim de burnumda kırık var. Ben de 3 gün rapor aldım. Bugün de hastanemizde bu olayı, bütün çalışanlarımızla protesto etmek için geldim” diye konuştu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan Ercan Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akrabaları Serkan Y. ile Doğan Y. ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

18 Ağu 2020 - 17:01 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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