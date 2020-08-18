Tedavisi devam eden köpeği belediye veterineri öldürdü

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Dilovası Mermerciler Sitesi’nde bakılan, “Haydar” ismi verilen köpeği bulamayan hayvanseverler, Dilovası Belediyesi’ni arayarak köpeğin durumunu sordu. Dilovası Belediyesi’ne bağlı veteriner hekim tarafından köpeğin uyuzunun ilerlediği belirtilerek bulundukları yerde uyuttuklarını bildirdi.

TEDAVİSİ BAŞLATILMIŞTI

Hayvanseverler, “Tedavisine gönüllü tarafından başlanan ve üstelik tedavisi imkansız olmayan bir can neden öldürülür?İşte belediyelerin iyileştirmeye, yaşatmaya değil kısa yoldan çözüm bulmaya yönelik zihniyeti!Bilmediğimiz, görüp duymadığımız nice canlar da maalesef aynı kaderi paylaşmaktadır. Bir canımız daha belediye vahşeti sonucu bu dünyadan göçüp gitmiştir. Şu an kendileri tarafından bu olay inkar edilse de ilk açıklamaları ortadadır. Gerekli şikayetler tarafımızdan da yapılacaktır” ifadeleriyle tepki gösterdi.