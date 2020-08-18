Tedavisi devam eden köpeği belediye veterineri öldürdü

Edinilen bilgi ve iddialara göre, Dilovası Mermerciler Sitesi’nde bakılan, “Haydar” ismi verilen köpeği bulamayan hayvanseverler, Dilovası Belediyesi’ni arayarak köpeğin durumunu sordu. Dilovası Belediyesi’ne bağlı veteriner hekim tarafından köpeğin uyuzunun ilerlediği belirtilerek bulundukları yerde uyuttuklarını bildirdi.
TEDAVİSİ BAŞLATILMIŞTI
Hayvanseverler, “Tedavisine gönüllü tarafından başlanan ve üstelik tedavisi imkansız olmayan bir can neden öldürülür?İşte belediyelerin iyileştirmeye, yaşatmaya değil kısa yoldan çözüm bulmaya yönelik zihniyeti!Bilmediğimiz, görüp duymadığımız nice canlar da maalesef aynı kaderi paylaşmaktadır. Bir canımız daha belediye vahşeti sonucu bu dünyadan göçüp gitmiştir. Şu an kendileri tarafından bu olay inkar edilse de ilk açıklamaları ortadadır. Gerekli şikayetler tarafımızdan da yapılacaktır” ifadeleriyle tepki gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.