Kocaelispor sonradan açıldı: 5-1

İlk 45 dakikada sahada dengeli bir oyun vardı. Gölcükspor devreyi penaltıdan Coşkun’un attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda kadrosunu Eren hariç değiştiren Kocaelispor bu yarıda 5 gol birden attı ve maçı 5-1 kazandı.
PENALTILARLA BİR ANDA 2-1 OLDU
Kocaelispor’da sahada kalan tek futbolcu ve günün kuşkusuz yıldızı Kocaeli Güneşspor’dan gelen Eren Türkkal’dı. İkinci yarıda daha etkili olan Yeşil Siyahlılar iki penaltı birden kazandı. Önce Batuhan ardından Yiğitali penaltıdan fileleri buldu.
ORTA SAHAYI ELE GEÇİRİNCE FARK GELDİ
Yiğitali, Berkay ve Yıldıray’ın orta sahayı kazanması, Gölcükspor’un da temposunun düşmesi ile Kocaelispor için pozisyon ve gol bulmak zor olmadı. Yiğit Canguru, Erdinç ve Yiğitali’nin golleri ile Yeşil Siyahlılar maçı 5-1 kazanmasını bildi. Özellikle Erdinç ile Yiğitali’nin golleri görülmeye değerdi. Kocaelispor bir sonraki hazırlık maçını 22 Ağustos’ta Somaspor yine Kartepe’de oynayacak.
HABER: Erdem ÖVÜÇ
FOTOĞRAFLAR: Ali KÖKSAL
KOCAELİSPOR: 5
GÖLCÜKSPOR: 1
SAHA: Kartepe Süleyman Seba
HAKEMLER: Gani Köroğlu**, Ümit Aslan**, Cem Koyuncu**
KOCAELİSPOR İLK YARI: Doğukan**, Semih**, Gökhan**, Taha Batuhan**, Haşim Arda**, Mesut**, Eren Türkkal****, Mervan**, Yusuf Emre Baran**, Hakan Demirci***, Doğan**
KOCAELİSPOR İKİNCİ YARI: Bayram***, Bahri Can***, Eren***, Kemal***, Erdinç***, Berkay***, Onur Öztonga***, Yıldıray***, Yiğitali****, Yiğit Canguru***, Batuhan Er***
GÖLCÜKSPOR İLK YARI: Mertcan, Miran, Tunahan, Tayfun, Enishan, Kubat, Abdülsamet, Süleyman, Batınay, Gökalp, Coşkun
GÖLCÜKSPOR İKİNCİ YARI: Soner, Erhan, Kadir, Tayfun, Ahmet Yalçın, Hasan, Kerem, Anıl, Ferhat, Efecan, Hürrem
GOLLER: Dk. 37 (P) Coşkun (Gölcükspor) Dk. 63 (P), Batuhan Er, Dk. 65 (P) ve 89 Yiğitali, Dk. 81 Yiğit Canguru, Dk. 83 Erdinç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.