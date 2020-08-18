Kocaelispor sonradan açıldı: 5-1

İlk 45 dakikada sahada dengeli bir oyun vardı. Gölcükspor devreyi penaltıdan Coşkun’un attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda kadrosunu Eren hariç değiştiren Kocaelispor bu yarıda 5 gol birden attı ve maçı 5-1 kazandı.

PENALTILARLA BİR ANDA 2-1 OLDU

Kocaelispor’da sahada kalan tek futbolcu ve günün kuşkusuz yıldızı Kocaeli Güneşspor’dan gelen Eren Türkkal’dı. İkinci yarıda daha etkili olan Yeşil Siyahlılar iki penaltı birden kazandı. Önce Batuhan ardından Yiğitali penaltıdan fileleri buldu.

ORTA SAHAYI ELE GEÇİRİNCE FARK GELDİ

Yiğitali, Berkay ve Yıldıray’ın orta sahayı kazanması, Gölcükspor’un da temposunun düşmesi ile Kocaelispor için pozisyon ve gol bulmak zor olmadı. Yiğit Canguru, Erdinç ve Yiğitali’nin golleri ile Yeşil Siyahlılar maçı 5-1 kazanmasını bildi. Özellikle Erdinç ile Yiğitali’nin golleri görülmeye değerdi. Kocaelispor bir sonraki hazırlık maçını 22 Ağustos’ta Somaspor yine Kartepe’de oynayacak.

HABER: Erdem ÖVÜÇ

FOTOĞRAFLAR: Ali KÖKSAL

KOCAELİSPOR: 5

GÖLCÜKSPOR: 1

SAHA: Kartepe Süleyman Seba

HAKEMLER: Gani Köroğlu**, Ümit Aslan**, Cem Koyuncu**

KOCAELİSPOR İLK YARI: Doğukan**, Semih**, Gökhan**, Taha Batuhan**, Haşim Arda**, Mesut**, Eren Türkkal****, Mervan**, Yusuf Emre Baran**, Hakan Demirci***, Doğan**

KOCAELİSPOR İKİNCİ YARI: Bayram***, Bahri Can***, Eren***, Kemal***, Erdinç***, Berkay***, Onur Öztonga***, Yıldıray***, Yiğitali****, Yiğit Canguru***, Batuhan Er***

GÖLCÜKSPOR İLK YARI: Mertcan, Miran, Tunahan, Tayfun, Enishan, Kubat, Abdülsamet, Süleyman, Batınay, Gökalp, Coşkun

GÖLCÜKSPOR İKİNCİ YARI: Soner, Erhan, Kadir, Tayfun, Ahmet Yalçın, Hasan, Kerem, Anıl, Ferhat, Efecan, Hürrem

GOLLER: Dk. 37 (P) Coşkun (Gölcükspor) Dk. 63 (P), Batuhan Er, Dk. 65 (P) ve 89 Yiğitali, Dk. 81 Yiğit Canguru, Dk. 83 Erdinç