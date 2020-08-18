Bakan Koca son vaka sayılarını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 20 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 6 bin 16 oldu.

Bugün toplam 82 bin 318 test yapılırken, bin 263 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 251 bin 805’e yükseldi.

Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 5 milyon 882 bin 406’ya ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen 942 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 232 bin 913’e yükseldi.

Güncel verilerin yer aldığı tabloda hastalarda zatürre oranının yüzde 7.5, toplam ağır hasta sayısının ise 703 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: ORTALAMA 10 GÜN ÖNCEKİ BULAŞMALARI GÖSTERİYOR

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor.

* Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz.