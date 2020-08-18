Başkan Söğüt 1 yılını değerlendirdi

Darıca, Çayırova ve Gebze belediyelerinin ardından bugün Körfez Belediyesi de 1 yılını anlattığı programını gerçekleştirdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, MHP İl Başkanı Şener Söğüt, AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ömer Faruk Coşkun, DTO Başkanı Vedat Doğusel ve davetliler katıldı.

2 MİLYONLUK KAYNAK SAĞLADIK

Sunum videosunun ardından Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesinde göreve geldiği günden bu yana hayata geçirilen projeleri anlattı. 17 Ağustos 1999 Marmara depremi ile söze başlayan Söğüt, “Deprem bizim için büyük yara. Bundan sonra böyle acılar yaşamamak için elimizden gelen tüm tedbirleri alarak yolumuza devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz gibi KHK’lı personellerimize çalışan başına 10 bin liranın üzerinde tutan miktarı 3 aylık dilimlerle vermiş olacağız. Toplam 2 milyon liralık bir kaynak sağladık” dedi.

ÜÇ BAŞKANIN EMEĞİ VAR

Yapımı devam eden projeleri önceliğe aldıklarını vurgulayan Söğüt, “Bölge için Turizmin de kalesi olacak. Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalan, 640'lı yıllarda yapıldığı tahmin edilen Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde de bahsi geçen Hereke Kalesi’nde restorasyon çalışmalarını tamamladık. Bunda eski Yunus Pehlivan başkanımız ve İsmail Baran başkanımızın da payı vardı. Geçmişten gelen bir proje. Üç başkanın emeğiyle yapıldı. Burada açık hava sinema gösterileri, kır düğünleri, kafe hizmeti ve konserler şeklinde hizmete sokmak istiyoruz” dedi.

9 BİN 140 TON ASFALT KULLANDIK

20 bin metrekare kullanım alanına sahip Körfez Kampüsü’nde eğime başlanıldığını belirten Söğüt, “Bu yıl yeni Meslek Yüksek Okulları’nın da açılacağı kampüste, önümüzdeki yıl da 4 yıllık Ulaştırma ve Lojistik Bölümü öğrenci alımına başlayacak. 2 bin öğrencinin bulunduğu kampüs, 2 senede 6 bin öğrenci kapasitesiyle ulaşacak. Ayrıca Hereke’de 10 bin metrekarelik alanda yeni bir kampüs yapıyoruz. Eski başkanımız Yunus Pehlivan döneminde Sarnıçhan’ın temeli atıldı. İlk alan müteahhit işi bıraktı ve süreç uzadı. Projeyi bitirmek bizim dönemimize nasip oldu Sarnıç Han’da tapuları da teslim ettik. Ayrıca Yarımca-İlimtepe Yolu’nu da Büyükşehir Belediyemizin verdiği destek ile tamamlayarak kullanıma açtık. Toplamda bu yol için 9 bin 140 ton asfalt kullandık” dedi.

ULAŞIMI RAHATLATMAK ADINA ADIMLAR ATTIK

Söğüt, “Bu dört proje için kendi dönemimizde 25-30 milyon lira gibi bir para harcadık. Bu dört projeyle ilgili müteahhitlerin alacağı kalmadı. Sadece Sarnıç Han’la ilgili çok ufak bir ödeme yapılacak. Onda da süreç ilerliyor herhangi bir sıkıntı yok. Yarımca-İlimtepe yolunu açarken, Tütünçiftlik’ten İlimtepe’ye çıkacak ikinci bir yol içinde projemizi hazırladık, ihale sürecine girdik. Kent içinde trafik ağını da genişletmek ve ulaşımı rahatlatmak adına adımlar attık. Ağadere Caddesi ve Bankalar Caddesi’nin yükünü hafifletmek adına Dalyan Sokak’ı hizmete açtık. Yeni imar yolları açarken, mevcut yollarında bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik” dedi.

KABAKOZ'DA SORUNU ÇÖZDÜK

Söğüt, “Yılların sorunu haline gelen Kabakoz’da sorunu çözdük, tapularını teslim ettik. Ayrıca Samsunlular Mahallesi olarak bilinen Barbaros Mahallesi ve Güney Mahallesi’nin bir kısmını kapsayan, dolum tesislerine yakınlığı dolayısıyla ‘Riskli Alan’ için bölgedeki vatandaşların taşınması için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalarda sona geldik. Konutlar için rezerv bölgeyi belirledik. Burası yıllardır kangren haline gelmiş bir bölgeydi” dedi.

KİRAZLIYALI'DA BİR PARK ALANINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Söğüt, “Sanayinin avantajını ve dezavantajını yaşayan bir ilçe olan Körfez’e yeni tır parkları kazandırıyoruz. Bu kapsamda Kabakoz bölgesindeki 40 dönümlük alanda düzenleme çalışmaları başladı. Kirazlıyalı’da da bir park alanını hayata geçireceğiz. Ayrıca D-100 üzerinde vatandaşlarımızın rahat geçişini sağlamak adına Atalar Mahallesi (Jandarma Önü) ve Barbaros Mahallesi (Belde Garajı önü) yaya üst geçitlerini tamamlayarak hayata geçirdik” dedi.

41 ADET BESLENME NOKTASI OLUŞTURDUK

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ni hayata geçirdiklerini belirten Söğüt, “Bugüne kadar 571 hasta sokak hayvanını tedavi ettik, 93 kısırlaştırma ameliyatı gerçekleştirdik. Tedavisi tamamlanan 42 adet hayvanı da sahiplendirdik. Ayrıca kent genelinde oluşturduğumuz 41 adet beslenme noktası ile onların aç ve susuz kalmaması için sürekli olarak mama desteği sağladık. Körfez Himmetli Köseler Camii’ni ve Atalar Mahallesi Mescidi’ni tamamladık, ibadete açtık. Sipahiler Korucuköy Camii ile Hacı Osman Mahallesi’nde yer alan Otobanüstü Camii’nde de iç tefrişat çalışmaları kısa süre içerisinde bitecek ve ibadete açılacak. İlimtepe bölgesindeki mevcut mezarlık alanını ihtiyaçlar doğrultusunda genişlettik. Daha önce yapımına başlanan modern hizmet binasını tamamlayarak hizmete hazır hale getirdik” dedi.

ÇALIŞMALAR HIZLICA BAŞLAYARAK TAMAMLANDI

Söğüt, “Özel gereksinimli çocuklarımız için hayata geçireceğimiz Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu tamamladık. Okul içinde 15 derslik yer alıyor. Derslilikler dışında özel çocuklara uygulamalı eğitimin verileceği uygulama evi, rehberlik sınıfları ve sağlık odası da bulunuyor. Ayrıca Şirinyalı’daki vatandaşlarımızın yıllardır beklediği doğalgazı onlara ulaştırmak adına İZGAZ nezdinde girişimlerde bulunduk ve çalışmalar hızlıca başlayarak tamamlandı. Kalburcu Köyü’ne de doğalgazı getirme adına çalışmalar sürüyor ve hat döşemesi gerçekleştiriliyor” dedi.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Altyapı çalışmalarından bahseden Söğüt, “Büyükşehir Belediyemiz ve İSU tarafından Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Güney, Mimar Sinan, Sevindikli Köyü, Barbaros ve Fatih Mahallesi’nin ardından Barbaros Mahallesi’nde de çalışmalara hız verildi. Çalışma tamamlandığında toplam 80 kilometre uzunluğunda içmesuyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatları yenilenmiş olacak” dedi. Programın sonunda Söğüt, belediyede birlikte görev yaptığı bütün çalışma arkadaşlarına ve katkılarından dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.