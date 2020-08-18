İlçe başkanının ailesi denizde boğuldu

Yeniden Refah Partisi İzmit ilçe yöneticilerinden olan ve İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde ikamet eden Mesut Kahya, eşi Sümeyye ve yengeleri İbrahim Ali Saydan ile Zümeyra Saydan ile Kandıra Babalı mevkiine gitti. Denize giren Sümeyye Kahya, İbrahim Ali Saydan ve Zümeyra Saydan denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekiler ve cankurtaranlar tarafından kurtarılan 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesine sevk edildi. Mesut Kahya'nın eşi Sümeyye Kahya ile yeğeni İbrahim Ali Saydan kurtarılamazken Zümeyra Saydan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken acı haberi alan Saydan ve Kahya aileleri yasa boğuldu.