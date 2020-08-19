Karantinada olması gereken 35 kişi sokakta yakalandı!

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulması için başlatılan denetimler sürüyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan 35 ve maske takmadığı tespit edilen 18 olmak üzere toplam 53 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 57 şahıs yakalandı.