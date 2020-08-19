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19 Ağu 2020 - 10:18- Gündem G: 19 Ağu 2020 - 11:42

CHP’li kadınlar “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” pankartlarıyla Kocaeli’yi donattı

CHP’li kadınlar, şiddet kurbanı kadınların isimlerinin yer aldığı anıt sayaç görseli ile hazırladıkları “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” pankartlarını Kocaeli’nin dört bir yanına astı
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Türkiye her gün yeni bir kadın cinayeti haberi ile sarsılırken, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara gelen tepkiler çığ gibi büyüyor. Mağdurları korumak ve şiddeti önlemek adına uluslararası arenada devletlere yükümlülük veren İstanbul Sözleşmesi hakkında farkındalık yaratmak için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Kadın Kolları anlamlı bir çalışmaya imza attı.

ANIT SAYAÇ VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimi, öldürülen kadınların anısını yaşatmak için internet üzerinde kurulan ve isimlerinin yer aldığı anıt sayaç görseli ile “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı pankartlar hazırlattı. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları tarafından Kocaeli’nin farklı noktalarındaki köprülere asılan pankartları gören vatandaşlar sosyal medya üzerinden bu anlamlı çalışma için CHP Kocaeli İl Örgütü’ne teşekkür mesajları bıraktı.

 

19 Ağu 2020 - 10:18 - Gündem

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