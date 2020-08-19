CHP’li kadınlar “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” pankartlarıyla Kocaeli’yi donattı

Türkiye her gün yeni bir kadın cinayeti haberi ile sarsılırken, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına yönelik yürütülen çalışmalara gelen tepkiler çığ gibi büyüyor. Mağdurları korumak ve şiddeti önlemek adına uluslararası arenada devletlere yükümlülük veren İstanbul Sözleşmesi hakkında farkındalık yaratmak için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Kadın Kolları anlamlı bir çalışmaya imza attı.
ANIT SAYAÇ VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimi, öldürülen kadınların anısını yaşatmak için internet üzerinde kurulan ve isimlerinin yer aldığı anıt sayaç görseli ile “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazılı pankartlar hazırlattı. CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları tarafından Kocaeli’nin farklı noktalarındaki köprülere asılan pankartları gören vatandaşlar sosyal medya üzerinden bu anlamlı çalışma için CHP Kocaeli İl Örgütü’ne teşekkür mesajları bıraktı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.