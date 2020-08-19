Kartepe'nin yeni gasilhanesi hizmete hazır

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, Köseköy İstasyon Mezarlığı içerisinde yapımında sona gelinen yeni ve modern gasilhane açılışa hazır hale geldi. Eskiyen gasilhanenin yerine yapılan ve uzun yıllar Kartepe’ye hizmet verecek olan gasilhanenin açılışı Cuma günü gerçekleştirilecek.

YENİ VE İŞLEVSEL

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü'nce son teknolojik özelliklere günümüz şartlarına uygun olarak tasarlanan yeni gasilhane, 165 m2 kapalı alanda hizmet verecek. Bay – Bayan gasilhaneleri 22,50 m2, bekleme salonu 26 m2, ofis 5,95 m2, mutfak 5,95 m2, depo/ çamaşırhane 14,80 m2 olan tesis içerisinde ayrıca bay - bayan- engelli şadırvanları ve musalla taşı da yer alacak.

“KARTEPE’MİZE HAYIRLI OLSUN”

“Çok şükür yatırımımızı tamamladık ve halkımızın hizmetine sunuyoruz.” diyen Kartepe Belediye Başkanı Kocaman “Pandemi sürecinde sağlık tedbirleri sebebiyle gerçekleşen yavaşlamaya rağmen yeni gasilhanemizi hizmete sunmaya hazır hale getirdik. Kartepe’mize uzun yıllar hizmet verecek olan gasilhanemiz, modern donanımı ile örnek bir bina olacak. Gelişen, büyüyen Karatepe’mizde halkımızın önceliği bizim önceliğimizdir. Doğumdan, ölüme yaşamın her anında gönüllerimizle, hizmetlerimizle hemşehrilerimizin yanındayız. Hayırlı olsun.” dedi.