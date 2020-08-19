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19 Ağu 2020 - 10:25- Gündem G: 19 Ağu 2020 - 10:28

Koronaya yakalanan belediye başkanı hayatını kaybetti

Korona virüse (Covid-19) yakalanan Konya'nın Çumra İlçe Belediye Başkanı Halit Oflaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan ve cuma günü ağırlaşan tablo ile entübe edilen Başkan Oflaz, cumartesi ve pazar günü diyaliz, plazma tedavisi, ilaçlar ve verilen kan ürünleri ile tedaviye yanıt verdi. Başkan Oflaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'den taziye mesajı paylaştı. Bakan Koca mesajında, "Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Covid-19 tedavisi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım" dedi.

19 Ağu 2020 - 10:25 - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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