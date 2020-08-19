Koronaya yakalanan belediye başkanı hayatını kaybetti

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğini, korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan ve cuma günü ağırlaşan tablo ile entübe edilen Başkan Oflaz, cumartesi ve pazar günü diyaliz, plazma tedavisi, ilaçlar ve verilen kan ürünleri ile tedaviye yanıt verdi. Başkan Oflaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN TAZİYE MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'den taziye mesajı paylaştı. Bakan Koca mesajında, "Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, Covid-19 tedavisi gördüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.