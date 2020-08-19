Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına alan corono virüsü salgınına rağmen, olağanüstü koşullarda teşkilatlanma çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayan Gelecek Partisi Kocaeli Teşkilatında il kongresi ve genel başkan Ahmet Davutoğlu heyecanı yaşanıyor. Gelecek Partisi Kocaeli İl Başkanlığı 1.Olağan kongresi 28 Ağustos 2020 Cuma günü saat 13.00’de başlayacak. Fuar içi Ay Işığı Düğün Salonunda gerçekleştirilecek kongreye genel başkan Ahmet Davutoğlu’da katılacak. 469 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 26 kurultay delegesi belirlenecek.

DAVUTOĞLU, İL KONGRESİNE KATILACAK

28 Mart 2020 tarihinde il binası açılışı planladıklarını ancak pandemi nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, “Sayın genel başkanımız il kongremize katılacak. Zorlu bir sürecin ardından ilçe kongrelerimizi tamamladık. Hedeflediğimiz gibi il kongremizi de ay sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Büyük kurultayımızın da eylül ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Kongreler tamamlanınca tüm teşkilatlarımızla sahaya ineceğiz. Kongremize tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.