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19 Ağu 2020 - 10:50- Gündem G: 19 Ağu 2020 - 10:53

Aygün: Ülkemizin geleceği için çalışıyoruz

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'e ilçedeki proje çalışmalarını anlatan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle vaat ettiğimiz projelerimizi sırasıyla halkımızın hizmetine sunuyoruz" dedi
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AKP Kocaeli İl Başkanlığı tarafından ilçe belediye başkanlarına yönelik gerçekleştirilen  hizmet sunumu programı kapsamında Derince'de yapılan çalışmalar değerlendirildi. Derince Belediyesi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim Elgin, Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Bayraktar, Adnan Pala, İbrahim Şirin ve Abbas Bayrak katıldı. Programda Başkan Aygün, İl Başkanı Ellibeş'e seçim beyannamesinde yer alan 41 proje hakkında bilgilendirmede bulundu.

İKİNCİ GENÇLİK MERKEZİ FATİH SULTAN'A

Slayt gösterimi eşliğinde projelerini anlatan Başkan Aygün, "Derincemize değer katacak projelerimizi kıymetli halkımızın hizmetine sunmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. İkinci Gençlik Merkezimizi ise Fatih Sultan Mahallemizde  inşa edeceğiz. Bunların yanında Araptepe Kentsel Yenileme, Yenikent Sosyal Tesisleri, Fatih Spor Kompleksi, Çenesuyu Fabrikası depolama alanı ve ek binası, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon merkezi gibi projelerimizin yapım çalışmalarını da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 41 projemize ek olarak vaatlerimiz dışında da önemli çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz" dedi.

PROJELER BAŞARIYLA HİZMETE SUNULUYOR

Gönül belediyeciliği şiarıyla ilçe halkı ile her fırsatta bir araya geldiklerini belirten Başkan Aygün, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle vaat ettiğimiz projelerimiz sırasıyla halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bir yandan çalışmalarımızı hizmete sunuyoruz diğer taraftan da gönül belediyeciliği şiarıyla her fırsatta vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz" dedi. 16 aylık sürecin değerlendirildiği toplantıda konuşan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, "41 seçim vaadiyle yola çıkan ve projelerini başarıyla hizmete sunmaya devam eden Derince Belediye Başkanımız Zeki Aygün ve ekibini gönülden kutluyorum" dedi.

19 Ağu 2020 - 10:50 - Gündem

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