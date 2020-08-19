Derince'nin araç filosu büyüyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yönetiminde gerçekleştirilen önemli çalışmalar sonucunda 17 yeni aracın kazandırıldığı araç filosuna 3 yeni iş makinası daha eklendi. AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu, belediye başkan yardımcıları Abbas Bayrak, İbrahim Şirin ve daire müdürleri ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Aygün bunun yanında yeni araçlarda da incelemelerde bulundu. Belediye garajındaki yerlerini alan kazıcı yükleyici aracı, asfalt yama silindiri ve yol çizgi makinasının Derince için hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Aygün, "Kıymetli halkımıza hizmet etmek için tüm gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.