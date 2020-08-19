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19 Ağu 2020 - 21:00- Spor G: 19 Ağu 2020 - 18:04

İyi ki varsınız Eren ve Erenler!

Kocaelispor’un Kocaeli Güneşspor’dan tavsiye üzerine denemeye aldığı ve kumaşı ile hayran bırakan 2002’li Eren Türkkal 6 yıl önce ölümden dönmüştü. 18 yaşındaki futbolcu hikâyesi ile örnek olacak türden

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Yıl 2014… Yer Kandıra Stadı… Kocaeli Güneşspor’un rakibi Kandıra Gençlerbirliği. U-14 Ligi’nde oynanan maçta forma giyen Eren Türkkal hava topu mücadelesinde rakibinin göz ve şakak bölgesine dirsek darbesi sonucu yere ters düştü. Sahada adeta yığılı kalan ve bilincini kaybeden Eren apar topar Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

3 SAATLİK BEYİN AMELİYATI

Yapılan kontrollerin ardından futbolcunun beyin sarsıntısına bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Usta cerrah Murat Dağlı tam 3 saat boyunca beyindeki hasarı giderecek bir operasyon gerçekleştirdi. Uzun süre yoğun bakımda kalan futbolcu adeta hayata tekrardan döndü. Dr. Dağlı “Biraz daha gecikseydiniz işimiz hiç kolay olmazdı” diyerek konu hakkındaki hassasiyet dile getirdi.

TAVSİYE ÜZERİNE GELDİ

Eren Türkkaliyileşti ve futbola kaldığı yerden devam etti. Çok genç yaşta Kocaeli Güneşspor A takımındaki performansı ile dikkat çeken Eren’i,Kocaeli Güneşspor yeni sezon için futbolcunun da hayali olan Kocaelispor’a tavsiye etti.2002 doğumlu sağ stoper – sağ bek, A takımla antrenmanlara başladı,Körfez’deki çalışmalarda göze girdi ve Kartepe kamp kadrosundaki yerini aldı.

OTORİTELERDEN TAM NOT

18 yaşındaki futbolcu Gölcükspor ile oynanan hazırlık maçının yıldızıydı. Sahada 90 dakika boyunca kalan tek olan futbolcu olan, hem savunmada hem de ofans hattında müthiş işler yapan Türkkal maçı hatasız tamamladı. Atılan 5. golün de yaratıcısı olan Eren Türkkal hayretler içerisinde bırakan Gölcükspor performansı sonrası ile otoritelerden tam not aldı.Mücadelenin, azmin ve pes etmemenin diğer adı olan Eren ile kulübü Kocaeli Güneşspor ve Başkanı Nebil Uzun ve ailesi de gurur duyuyor.

19 Ağu 2020 - 21:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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