Gençler robot ve programda kendilerini eksik görüyor

Türkiye’de genç işsizlik oranı yüzde 24,9’a çıkarken, araştırmalar her dört gençten birinin işsiz olduğunu gösteriyor. Üniversite ve meslek yüksekokullarından büyük umutlarla mezun olan gençler ise iş sahibi olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tezmaksan Akademi tarafından düzenlenen anket çalışmasına göre, mesleki becerilerini arttırmak için kurslara yönelen gençler özellikle robot yazılım dili ve bilgisi, program bilgisi, makine bilgisi konularında kendilerini yetersiz görüyorlar.

YÜZDE 84’Ü ÜNİVERSİTE MEZUNU

Türkiye’nin teknoloji partneri Tezmaksan tarafından kurulan ve talaşlı imalat sanayisine yönelik ücretsiz eğitimleriyle ön plana çıkan Tezmaksan Akademi’nin anket çalışması ise bir işe girmenin hayalini kuran gençlerin nabzını tuttu. Sonuçlarıyla dikkat çeken anket çalışmasına katılanların yüzde 84’ünü üniversite, yüzde 9’unu meslek yüksekokulu ve yüzde 7’sini meslek lisesi mezunları oluşturdu. Ankette gençlere kurslara katılma gerekçeleri, alacakları eğitimin maaşlarına katkısı, pandeminin aranan mesleki yeterlilikleri değiştirip değiştirmediği, çalışmak istedikleri iş kollarında ön plana çıkan beceriler ve eksik oldukları noktalar soruldu.

“ARTIK KAYBEDİLECEK ZAMAN YOK”

Anketin sonuçlarını değerlendiren Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, “Uyumsuzluk giderilmediği müddetçe sanayi kalifiye iş gücünden şikayet etmeye devam edecek, gençler okuldan mezun olur olmaz kurslara yazılmak zorunda kalacak, iş bulamayacak ve büyük bir milli servet, zaman boşa harcanmaya devam edecek. Türkiye’nin artık kaybedecek zamanı yok. Yıllardır sanayi – üniversite, sanayi – meslek lisesi işbirlikleri geliştiriyoruz, gençlere sosyal sorumluluk projesi olarak sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler veriyoruz, yeni teknolojiler öğretiyoruz ve bunları ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.